Οικογένεια Αντώνη Σαμαρά: «Είμαστε ευγνώμονες για την συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας»

Η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για την στήριξη και την συμπαράσταση του κόσμου στο πένθος για τον χαμό της Λένας Σαμαρά, ο αδόκητος θάνατος της οποίας συγκλόνισε το πανελλήνιο.

«Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα» αναφέρει η οικογένεια Σαμαρά σε δήλωσή της.

Την ανακοίνωση υπογράφουν ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του, Γεωργία και ο γιος τους, Κώστας.