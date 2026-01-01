Λένα Σαμαρά: Η συγκινητική ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα – «Για εμάς είσαι πάντα εδώ»

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας για την αδελφή του, Λένα Σαμαρά με αφορμή την έλευση του 2026.

Μαζί με τις ευχές για τη νέα χρονιά, ανέβασε στο Instagram μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία και γράφει τα εξής:

«Για εμάς είσαι πάντα εδώ Λενάκι μου. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία! Εύχομαι το 2026 να σας δώσει απλόχερα ό, τι πραγματικά επιθυμείτε!».

Ο ξαφνικός θάνατος της Λένας Σαμαρά, σε ηλικία μόλις 34 ετών, το καλοκαίρι του 2025, είχε βυθίσει την οικογένειά της σε βαθιά οδύνη. Η απώλειά της προκάλεσε έντονη συγκίνηση, με πλήθος κόσμου να στέκεται στο πλευρό της οικογένειας από την πρώτη στιγμή.