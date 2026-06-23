Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα ρευματοκλοπών: Τουλάχιστον 600 παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα – Πώς δρούσαν

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Οι αρχές στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν στην εξάρθρωση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε εκτεταμένες ρευματοκλοπές σε ολόκληρη τη χώρα. Στην επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, συνελήφθησαν τα τρία αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται συνολικά 105 άτομα.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να πραγματοποιούσαν εξειδικευμένες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ, τόσο σε κατοικίες όσο και σε επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτονταν το σύστημα καταγραφής της κατανάλωσης, με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνεται η πραγματική χρήση ηλεκτρικού ρεύματος και να μειώνονται τεχνητά οι χρεώσεις στους λογαριασμούς.

Οι εμπλεκόμενοι διέθεταν ηλεκτρολογικές γνώσεις, χωρίς ωστόσο να είναι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι. Όπως προέκυψε από την έρευνα, προχωρούσαν σε παρεμβάσεις κατόπιν παραγγελίας πελατών, με σκοπό την παράνομη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Τουλάχιστον 600 παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα

Οι αρχές εκτιμούν ότι το κύκλωμα έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 600 παρεμβάσεις σε μετρητές ρεύματος, καλύπτοντας μεγάλο γεωγραφικό εύρος της ελληνικής επικράτειας.

Οι παράνομες παρεμβάσεις εντοπίζονται σε περιοχές:

της Αττικής,

της Μακεδονίας,

της Θράκης,

της Θεσσαλίας,

της Πελοποννήσου.

Η δράση της οργάνωσης φέρεται να είχε αναπτυχθεί σε μεγάλη κλίμακα, με τις αρχές να εξετάζουν το πλήρες εύρος των παράνομων ενεργειών και το οικονομικό όφελος που αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι.

Ζημία άνω των 9 εκατ. ευρώ για τον ΔΕΔΔΗΕ

Από την παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος, η οικονομική ζημία που υπέστη ο ΔΕΔΔΗΕ εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Κεντρικός Σύμβουλος της Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ, Στέργιος Τζίλιας, τόνισε ότι οι περιπτώσεις ρευματοκλοπής αργά ή γρήγορα εντοπίζονται, επισημαίνοντας πως οι υπαίτιοι έρχονται αντιμέτωποι όχι μόνο με ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, αλλά και με την καταβολή ποσών και προστίμων που συχνά υπερβαίνουν κατά πολύ το όφελος που θεωρούσαν ότι εξασφάλιζαν από τη μη πληρωμή της πραγματικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, Άγγελος Κουντουργιάννης, υπογράμμισε ότι όσοι δεν είναι αδειούχοι και δεν εμφανίζονται στα επίσημα μητρώα είναι ευκολότερο να προχωρούν σε τέτοιες παράνομες ενέργειες, δυσχεραίνοντας τον έγκαιρο εντοπισμό τους.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα μετά τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση της δράσης του κυκλώματος και την εξακρίβωση τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.