Δολοφονία στα Χανιά: Μυστήριο με το κίνητρο του δράστη – «Πρέπει να σαπίσει στη φυλακή» λέει ο κουνιάδος του

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενταφιασμό χωρίς άδεια και απάτη με υπολογιστή ασκήθηκε στον καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη το κίνητρο του στυγερού εγκλήματος. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το οικονομικό κίνητρο αποδυναμώνεται, με τις αρχές να θεωρούν πιο πιθανή αιτία την ερωτική.

Κι αυτό διότι στο νησί της Γαύδου δραστηριοποιείται επαγγελματικά η οικογένεια του δράστη. Η σύζυγός του έχει δικές της επιχειρήσεις, ο αδελφός της επίσης έχει επιχείρηση στο νησί, ενώ τουριστική επιχείρηση έχει και μία από τις κόρες της συζύγου του θύτη.

Επομένως, στη Γαύδο υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη οικογένεια, ενώ η αδελφή του δολοφόνου διατηρεί ταβέρνα.

«Θα το πω στη γυναίκα σου»

Οι διωκτικές αρχές από την πλευρά τους θεωρούν ότι έχουν φτάσει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα και αποδίδουν προσωπικούς λόγους στον δράστη. Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι υπήρχε μία σχέση εξάρτησης ανάμεσα στον δράστη και τη σύζυγό του, κάτι που περιγράφεται και από τα όσα έχει δηλώσει η γυναίκα στις αρχές. Έχουν μία πολύχρονη, κλειστή σχέση, εξαρτητική, τόσο εκείνος από εκείνη, όσο και το αντίθετο.

Ο γάμος που έκαναν μάλιστα βοήθησε τον δράστη με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία να πάρει άδεια παραμονής στην Ελλάδα.

Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ κρίνουν ότι σε αυτή την σχέση «εξάρτησης» κρύβεται το κίνητρο της δολοφονίας. Σύμφωνα με το MEGA, οι Αρχές θεωρούν ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη φέρεται να απείλησε στον 43χρονο ότι θα πει στη σύζυγό του για τις προσωπικές τους σχέσεις.

Αδελφός Σταυρούλας: Θεωρώ ότι υπάρχει κάτι άλλο πίσω από τη σχέση γάμου μεταξύ τους

Εντύπωση προκαλεί η αναφορά του αδελφού της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα όσα είπε η σύζυγός του δράστη, η οποία επιμένει στην αθωότητα του άντρα της.

«Είπε απαράδεκτα πράγματα για μένα. Είναι ίσως χειρότερη και από αυτόν. Δεν ξέρω γιατί τον υποστηρίζει. Από κάπου φαίνεται ότι δεν γνωρίζει. Αλλά δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει ανάμεσά τους. Εκτός από το ότι είναι ζευγάρι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω, έχω μπερδευτεί. Θεωρώ ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Κάποιο συμφέρον έχει ο ένας από τον άλλον. Δεν γίνεται να έχουν πάρει όλοι χαμπάρι αυτόν τον άνθρωπο και εκείνη να έχει τόσο καλή εντύπωση γι’ αυτόν. Θεωρώ ότι είναι εσκεμμένο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το πιθανό κίνητρο ο Γιάννης Λεβεντάκης αρνείται τη μεταξύ τους σχέση και είπε: «Θεωρώ ότι δεν ήταν στημένο να γίνει φονικό. Δημιουργήθηκε κάτι μετά που πήγε η αδελφή μου στο σπίτι. Είναι από κάποιο έλεγχο και φθορά στο σπίτι; Έκανε αυτός κάποια άσεμνη κίνηση; Γιατί, γι’ αυτό που παρουσιάζει αυτός είναι 99% σίγουρος ότι δεν ισχύει, γιατί η αδελφή μου ήταν πολύ τυπική και αυστηρή σε τέτοια πράγματα για να κάνει αυτό που λέει αυτός, αυτό που ονομάζει».

Κουνιάδος 43χρονου: «Πρέπει να σαπίσει στη φυλακή»

Από την άλλη πλευρά, ο αδελφός της συζύγου του 43χρονου δήλωσε πως από την αρχή είχε επιφυλάξεις για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και τη σχέση της αδελφής του μαζί του, ενώ απέκλεισε να γνώριζε τη δολοφονία του.

«Το είπα από χρόνια τώρα. Σαν συγγενής και σαν αδελφός της είπα: ‘’Πρόσεχε’’. Φαινόταν άνθρωπος από τα μάτια του. Και αυτή δεν το πίστευε, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Δούλευε σε ένα εργοτάξιο με χωματουργικές εργασίες, από ό,τι είπε η αδερφή μου. Ευτυχώς που δεν σκότωσε την αδελφή μου, φθηνά την βγάλαμε. Εμένα από την αρχή που είχανε ξεκινήσει και έμαθα της είπα δύο κουβέντες. Εγώ της είπα: “Πού έμπλεξες;”.

Εμένα δεν μου γέμιζε το μάτι, από ό,τι ήξερα είχε κλέψει και στη Παλαιόχωρα κάποια πράγματα, τον είχαν διώξει από την Παλαιόχωρα… Εδώ, όταν μπλέχτηκε με την αδερφή μου και διέλυσε το σπίτι της, χωρίς αιτία… Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά. Είναι γραμμένα όλα μες στα ποινικά μητρώα. Δεν ήταν κανένα καλό παιδάκι. Για εμένα ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος έπρεπε να είχε μπει από χρόνια φυλακή.

Αυτό που την είχα ρωτήσει ήτανε χθες προχθές, λέω “τι γίνεται;”, μου λέει “τίποτα”, μου λέει “δεν ξέρω τίποτα”. Αυτή ήταν η συζήτησή μας. Είμαι σίγουρος ότι δεν ήξερε τίποτα. Με το που έφυγε από τα Χανιά αυτή, έγιναν αυτά που έγιναν. Πρέπει να μπει μέσα και να μην ξαναβγεί ποτέ, να σαπίσει στη φυλακή».