Παπαθανάσης: Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από το «καλάθι» της ΔΕΘ – Τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης 

Για το πακέτο μέτρων στήριξης της φετινής ΔΕΘ μίλησε σήμερα μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης στην τηλεοπτική εκπομπή του ΕΡΤnews, «Συνδέσεις».

«Θα κλείσει και ο Ιούλιος. Κατ ‘ ουσίαν έχει κλείσει ο Ιούλιος αλλά θα πρέπει να δούμε και το αποτέλεσμα το οικονομικό. Και ο πρωθυπουργός θα αποφασίσει (σσ. για το καλάθι της ΔΕΘ). Όπως έγινε και πέρυσι και πάλι στο επίκεντρο θα είναι ευάλωτοι συμπολίτες μας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η οικογένεια, οι νέες και οι νέοι. Πέρυσι έτρεξε μια σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση που αύξησε το διαθέσιμο εισόδημα.

Για παράδειγμα, στο μηδέν πήγε ο φόρος για τους νέους ηλικίας, έως 25 ετών και στο 9% για τους νέους ηλικίας, από 25 έως και 30 ετών. Είδαμε τη φορολογική μεταρρύθμιση να μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές. Και ξέρετε η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος περνάει μέσα από δουλειές, τον ανταγωνισμό, την αύξηση των μισθών του ιδιωτικού τομέα και του κατώτατου μισθού, αλλά περνάει και μέσα από τη μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Επομένως εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός. Θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα: η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη» είπε.

Επιπλέον αναφέρθηκε στο κόστος του πακέτου μέτρων στήριξης της ΔΕΘ. «Προφανώς το πακέτο θα είναι πάνω 1 δισ. ευρώ… αυτό έχει ειπωθεί. Έχουμε τη ρήτρα διαφυγής» τόνισε. «Έχουμε κάνει το αίτημα για την ενεργοποίησή της ρήτρας διαφυγής. Περίπου 1 δισ. ευρώ το οποίο τι σημαίνει αυτό; Μας δίδεται η δυνατότητα 0,6% του ΑΕΠ για 3 χρόνια ή μέγιστο 0,3% ανά έτος σε έργα τα οποία έχουν σχέση με την ενεργειακή ανθεκτικότητα του κράτους. Έργα τα οποία τρέχουν δηλαδή να μπορέσουμε να τα αφαιρέσουμε από το όριο των δαπανών. Τι σημαίνει αυτό ; Να προσθέσουμε μέτρα… δράσεις που δεν θα βάζαμε εάν υπήρχαν αυτά τα έργα της ενεργειακής ανθεκτικότητας » συμπλήρωσε.

Θα κοστίσει το καλάθι της ΔΕΘ 2,5 δισ. ευρώ;

Μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το εάν το κόστος του πακέτου αυτού θα φτάσει τα 2,5 δισ. ευρώ. «Όχι, 1 δισ. ευρώ είναι αυτό το οποίο υπάρχει ως περίσσευμα και 1 δισ. ευρώ έγινε αίτημα. Αυτό όμως δεν αφορά μόνο το 2027, αλλά και τα έτη 2028 και 2029. Επομένως ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει από το καλάθι αυτό τι ακριβώς μέτρα θα ανακοινώσει για το 2027. Γιατί θέλω να σας πω ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα είναι για το 2027. Πέρυσι ήταν ένα πολύ ισχυρό πακέτο μέτρων στήριξης, το οποίο νομίζω ότι κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας το αισθάνθηκε, όταν είδε τις φορολογικές υποχρεώσεις του να μειώνονται» απάντησε.

Για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ακόμη αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης. «Γίνεται μια συζήτηση για το τι θα γίνει μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι μια συζήτηση την οποία φέρνει η αντιπολίτευση. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν εργαλείο, το οποίο κατ’ ουσίαν προέκυψε από τα προβλήματα που δημιούργησε o COVID-19… ένα μεγάλο πρόβλημα. Όμως τι έχουμε προβλέψει ως πολιτεία και ως κυβέρνηση;

Έχουμε ένα Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο είναι υπερδιπλάσιο του προγράμματος που είχαμε 2021 -2025. Για το 2026-2030 έχουμε 23 δισ. ευρώ έναντι 10 δισ. ευρώ. Πού θα πάνε αυτά τα λεφτά; Στην καθημερινότητα του πολίτη. 13 δισ. ευρώ παραπάνω και άλλα 7 δισ. ευρώ που έχουμε από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που αφορά τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Δηλαδή θα δούμε προγράμματα, τα οποία στηρίζουν τους ανάπηρους συμπολίτες μας, τους συμπολίτες μας με χαμηλό εισόδημα. Είναι σε εξέλιξη.

Υπάρχει και ένα πρόγραμμα που τρέχει από τώρα μέχρι το 2032… 5,5 δισ. ευρώ και άλλο 1,6 δισ. ευρώ το Ταμείο Εκσυγχρονισμού… 7 δισ. ευρώ συνολικά αυτά. Αμέσως σας είπα για 20 δισ. ευρώ για την καθημερινότητα. Έχει μεγάλη σημασία γιατί εάν δεν μετουσιώνεται η πολιτική σε βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, τότε δεν έχει αξία. Επομένως καλύπτουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί αυτή η κυβέρνηση στο DNΑ της έχει τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Που μέσα από την επιχειρηματικότητα προκύπτει το μέρισμα το οποίο κατανέμεται στην κοινωνία και στην οικονομία» υπογράμμισε.

Ακόμη ερωτήθηκε για το εάν θα σταματήσει η ανάπτυξη της χώρας μας και για το εάν η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με ύφεση μετά την εξάντληση των πόρων και του τέλους του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Δεν θα υπάρξει ύφεση» απάντησε και επεσήμανε πως «ο προϋπολογισμός και το μεσοπρόθεσμο που έχουμε καταθέσει δείχνουν πως: η Ελλάδα βρίσκεται σε υπερδιπλάσια ανάπτυξη από ότι είναι η Ευρώπη. Αναμένουμε 2% όταν στην Ευρώπη είναι 0,9%. Eπομένως έχουμε μια πορεία πολύ διαφορετική. Κλείνουμε την ψαλίδα ως προς το επενδυτικό κενό. Από 10% και 11% που παραλάβαμε βρισκόμαστε στο 18%… μέσο όρο 21%. Έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο και αλλάζει. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι νέοι και οι νέες που βγαίνουν και τελειώνουν την εκπαίδευση τους μπορούν να βρουν δουλειές πλέον. Η ανεργία έχει μειωθεί από 18% στο 8%. Καλύτερο παράδειγμα και αποτέλεσμα μιας πολιτικής είναι όταν υπάρχει η ελπίδα και γεννιέται η ελπίδα για έναν νέο ή για έναν συμπολίτη μας όταν ήταν άνεργος ότι θα μπορέσει να βρει δουλειά. Αυτό αποδεικνύεται και από τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας μας. Πλέον η ανεργία είναι στο 8% και πάνω από 600.000 θέσεων εργασίας δημιουργήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Και αυτό αποτελεί αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος».