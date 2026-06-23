Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Ποινική δίωξη στον 43χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη – Απολογείται την Παρασκευή

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενταφιασμό χωρίς άδεια και απάτη με υπολογιστή ασκήθηκε σε βάρος του 43χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, στα Χανιά.

Ο 43χρονος Σκοπιανός ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή.

Νωρίτερα σήμερα εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για την δολοφονία της Σταυρούλας και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκαν οι διώξεις.

Υπενθυμίζεται πως ο κατηγορούμενος βρέθηκε το πρωί ενώπιον των αρχών για διαφορετική υπόθεση που σχετίζεται με ναρκωτικά. Για την συγκεκριμένη υπόθεση του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως η τακτική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Ο δικηγόρος του, Γιάννης Τροικίλης, στάθηκε στις «διαρροές», όπως είπε, προανακριτικού υλικού, γεγονός που του προκάλεσε εντύπωση.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου του 43χρονου:

Μήνυση σε βάρος της συζύγου του δράστη, καταθέτει ο αδελφός της Σταυρούλας

Συντετριμμένος ο αδελφός της Σταυρούλας, Γιάννης, «ευχήθηκε» να συμβεί στον 43χρονο ό,τι χειρότερο, όπως και στην σύζυγό του. Προανήγγειλε, δε, ότι θα καταθέσει μήνυση σε βάρος της για όσα είπε για την νεκρή αδελφή του.

«Δυστυχώς είμαι σε μια άσχημη θέση. Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ. Ούτε εκείνον, ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του. Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει. Σήμερα θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του γιατί δεν είναι καθόλου πρέπον να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να τον προσβάλει έτσι. Την θεωρώ χειρότερο τέρας και από αυτόν, με τη δήλωση που βγήκε και έκανε. Αύριο το πρωί είναι η κηδεία της αδελφής μου. Οι γονείς μου δεν είναι σε καλή κατάσταση».

Αναφερόμενος στην προσπάθεια του 43χρονου και της συζύγου του να αποπροσανατολίσουν τις αρχές, ο αδελφός της Σταυρούλας τόνισε πως «ο έξυπνος παραδέχεται ο χαζός επιμένει».

«Την σκότωσε δεύτερη φορά η σύζυγος του δολοφόνου της με όλα όσα προσβλητικά είπε», δήλωσε στους δημοσιογράφους μία φίλη της οικογένειας του θύματος.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη μετήχθη στα δικαστήρια Χανίων, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, το πρωί της Τρίτης (23/6).

Ο 43χρονος πέρασε το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων στις 10 το πρωί, συνοδεία ανδρών της ΟΠΚΕ, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για υπόθεση σχετική με παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής για κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία βρέθηκαν σε χώρο που φέρεται να διατηρούσε μαζί με άλλο άτομο.

Οργή για τον δράστη

Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί πολίτες, που αποδοκίμασαν τον δράστη του φρικτού εγκλήματος. «Βρωμιάρη, δολοφόνε, με σκυμμένο το κεφάλι έπρεπε να είσαι», του φώναξαν, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

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Η δολοφονία της Σταυρούλας

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου από την περιοχή της Αγυιάς Χανίων, με τις έρευνες των αστυνομικών να στρέφονται σταδιακά στον 43χρονο, καθώς ήταν το τελευταίο πρόσωπο που την είδε ζωντανή.

Τα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί τις προηγούμενες ημέρες, μεταξύ των οποίων ίχνη αίματος -που τελικά αποδείχτηκε ότι ανήκαν στην 45χρονη- ενίσχυσαν τις υποψίες των Αρχών ότι πίσω από την εξαφάνιση υπήρχε εγκληματική ενέργεια.

Ο 43χρονος ενοικιαστής της άτυχης γυναίκας φέρεται να ομολόγησε ότι αρχικά την χτύπησε με ένα μπουκάλι στο κεφάλι, μετά επειδή η γυναίκα καλούσε σε βοήθεια, της έκλεισε το στόμα με μονωτική ταινία και την χτύπησε με μαχαίρι στο στήθος θεωρώντας ότι έτσι θα πεθάνει. Όμως διαπιστώνοντας ότι είναι ζωντανή στην συνέχεια την ξαναχτύπησε στο κεφάλι με ένα ξύλο.

Μαρτυρικός ο θάνατος της 45χρονης

Τα χτυπήματα στο κεφάλι της 45χρονης Σταυρούλας, που παραδέχθηκε και ο 43χρονος νοικάρης, ήταν και εκείνα που επέφεραν τον θάνατό της.

Η αιτία θανάτου προέκυψε μετά την διενέργεια της νεκροψίας – νεκροτομής από τον Ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη στη σορό της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Όπως είπε ο ιατροδικαστής στο Flashnews.gr, ο θάνατος της 45χρονης Χανιώτισσας επήλθε από τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από τα απανωτά χτυπήματα του καθ’ ομολογίαν δράστη.

Σε ό,τι αφορά στα χτυπήματα με μαχαίρι, που ε