Δολοφονία στα Χανιά: Μοιραίο το χτύπημα με το κούτσουρο στο κεφάλι της Σταυρούλας – Τι αναφέρει το πόρισμα του ιατροδικαστή

Το χτύπημα στο κεφάλι με το κούτσουρο ήταν το μοιραίο για τη ζωή της Σταυρούλας Λεβεντάκη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης μετά τη νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της άτυχης 45χρονης.

Υπενθυμίζεται πως ο καθ’ ομολογίαν δράστης είπε μεταξύ άλλων στους αστυνομικούς: «Άρπαξα ένα μπουκάλι γεμάτο και την χτύπησα στο κεφάλι. Έπεσε στο δάπεδο, όμως, δεν είχε χάσει εντελώς τις αισθήσεις της. Φώναζε βοήθεια. Πήρα ένα μαχαίρι και την μαχαίρωσα και μετά ένα κούτσουρο που βρήκα μπροστά μου και την αποτελείωσα».

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το χτύπημα με το κούτσουρο ήταν τόσο δυνατό που της προκάλεσε συντριπτικό κάταγμα σχεδόν σε μεγάλο μέρος της κεφαλής με αποτέλεσμα η άτυχη γυναίκα να υποστεί εκτεταμένη αιμορραγία που οδήγησε στον θάνατό της.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, οι δύο μαχαιριές που κατάφερε ο 43χρονος δράστης δεν χαρακτηρίζονται καίριες και δεν έπληξαν ζωτικά όργανα. Παράλληλα, δεν εντοπίστηκαν στη σορό της 45χρονης ίχνη στραγγαλισμού.