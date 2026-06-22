Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: «Πήρα ένα κούτσουρο και την αποτελείωσα…» – Ανατριχίλα προκαλεί η κυνική ομολογία του 43χρονου

Ο 43χρονος Σκοπιανός ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, της οποίας η σορός βρέθηκε θαμμένη κοντά στο σπίτι του. Η κυνική περιγραφή του δράστη για το πώς χτύπησε, μαχαίρωσε και αποτελείωσε το θύμα, καθώς και η προσπάθειά του να εξαφανίσει το πτώμα και να προβεί σε αναλήψεις χρημάτων, έχει προκαλέσει σοκ και οργή.

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Κοινωνία

Σταυρούλα Λεβεντάκη - εξαφάνιση Χανιά
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Πήρα ένα κούτσουρο που βρήκα μπροστά μου και την αποτελείωσα…» ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Τα λόγια του προκαλούν ανατριχίλα και οργή.
  • Ο δράστης περιέγραψε πως την χτύπησε, την μαχαίρωσε και την αποτελείωσε με ένα κούτσουρο, ενώ στη συνέχεια φόρτωσε το πτώμα στο αυτοκίνητο και πήγε και το έθαψε.
  • Πριν εξαφανίσει το πτώμα, ο 43χρονος πήρε τις κάρτες της άτυχης γυναίκας και έκανε αναλήψεις 1.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι έτσι θα έδειχνε ότι είναι ακόμα ζωντανή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Πήρα ένα κούτσουρο που βρήκα μπροστά μου και την αποτελείωσα…». Ανατριχίλα και οργή προκαλούν τα λόγια του 43χρονου Σκοπιανού που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την Σταυρούλα Λεβεντάκη, η σορός της οποίας εντοπίστηκε θαμμένη σε χωράφι μόλις 5 χλμ. από το σπίτι που νοίκιαζε ο δράστης από το θύμα.

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Ο καθ’ ομολογίαν δράστης είπε μεταξύ άλλων στους αστυνομικούς: «Άρπαξα ένα μπουκάλι γεμάτο και την χτύπησα στο κεφάλι. Έπεσε στο δάπεδο, όμως, δεν είχε χάσει εντελώς τις αισθήσεις της. Φώναζε βοήθεια. Πήρα ένα μαχαίρι και την μαχαίρωσα και μετά ένα κούτσουρο που βρήκα μπροστά μου και την αποτελείωσα».

«Φόρτωσα το πτώμα στο αυτοκίνητο και πήγα και το έθαψα»

Ακόμη και οι αστυνομικοί πάγωσαν με την περιγραφή του για το πώς προσπάθησε να εξαφανίσει το πτώμα.

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Είπε ότι πήρε μια σακούλα σκουπιδιών και επειδή δεν χωρούσε, άρχισε να την τυλίγει με μονωτική ταινία σε εμβρυακή στάση χρησιμοποιώντας και tyre up και όταν τελικά κατάφερε να χωρέσει τη σορό της άτυχης γυναίκας στην σακούλα άρχισε να καθαρίζει τον χώρο, πιστεύοντας ότι έτσι θα εξαφανίσει τα ίχνη του.

«Πριν τη βάλω στη σακούλα βρήκα και πήρα τις κάρτες ανάληψης και τους κωδικούς που είχε μαζί της και αφού την άφησα μέσα στη σακούλα των σκουπιδιών πήγα και έκανα αναλήψεις από τους λογαριασμούς της περίπου 1.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι έτσι θα έδειχνα ότι είναι ακόμα ζωντανή και ότι δεν θα κινούσα υποψίες για την εξαφάνισή της.

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Όταν γύρισα στο σπίτι, δεν μπορούσα να ηρεμήσω και να κοιμηθώ, με απασχολούσε πώς θα εξαφανίσω το πτώμα που ήταν ακόμα μέσα στη σακούλα. Τελικά, το φόρτωσα στο αυτοκίνητο και πήγα και το έθαψα».

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