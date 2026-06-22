Δολοφονία στα Χανιά: Στο επίκεντρο των ερευνών και οι τραπεζικές κάρτες της Σταυρούλας Λεβεντάκη – Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση

Σοβαρότερο κίνητρο από εκείνο μίας απλής διαφωνίας για φθορές στο σπίτι που τού νοίκιαζε κρύβεται πίσω από την άγρια δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως εκτιμούν οι αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρξαν προσωπικές διαφορές ή άλλοι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την αποτρόπαια πράξη. Ίσως η άτυχη Σταυρούλα να είδε κάτι που δεν έπρεπε και επειδή ο 43χρονος φοβήθηκε ότι θα μιλήσει, να την σκότωσε.

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν όλα τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, καθώς η αγριότητα του εγκλήματος θεωρείται στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ύπαρξης βαθύτερων κινήτρων.

Έρευνα για τις τραπεζικές κάρτες και το βιντεοληπτικό υλικό

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται επίσης οι τραπεζικές κάρτες της 45χρονης, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία της εξαφάνισής της.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 44χρονος να επιχείρησε να παραπλανήσει τις έρευνες, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η γυναίκα βρισκόταν ακόμη εν ζωή. Παράλληλα διερευνάται αν υπήρξε εμπλοκή τρίτου προσώπου.

Επιπλέον, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζεται καταγραφικό σύστημα από το σπίτι του κατηγορούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε διαγράψει μέρος του βιντεοληπτικού υλικού των ημερών που ενδιαφέρουν την έρευνα, δίνοντας εξηγήσεις που δεν έπεισαν τους αστυνομικούς.

Αναμένονται οι ιατροδικαστικές εξετάσεις

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα και τα οποία αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της 45χρονης.

Μετά την ομολογία και τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει, ο 44χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες κατηγορίες που θα του αποδοθούν στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Τα ευρήματα που «έδειξαν» τον δράστη

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρεται να έπαιξαν τα εγκληματολογικά ευρήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν εντοπιστεί κηλίδες αίματος στο σπίτι του 44χρονου, τόσο στο πάτωμα όσο και σε αντικείμενα του χώρου.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν ότι το αίμα ανήκε στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Επιπλέον, ίχνη αίματος βρέθηκαν και σε λευκό βαν που χρησιμοποιούσε ο 44χρονος, καθώς και σε σφουγγαρίστρα που κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς.

Οι αναλύσεις συνεχίζονται, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα πρόσθετων εργαστηριακών εξετάσεων που ενδέχεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη δικογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών εδώ και αρκετές ημέρες. Είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις και δεν συμβάδιζαν με τα στοιχεία που συγκέντρωναν οι Αρχές.

Τελικά, έπειτα από συνεχείς ανακρίσεις, ο 44χρονος «έσπασε» και να ομολόγησε την πράξη του, οδηγώντας τους αστυνομικούς σε αγροτική περιοχή, περίπου πέντε χιλιόμετρα από το σπίτι όπου διέμενε, ιδιοκτησίας της άτυχης γυναίκας.

Πώς εντοπίστηκε η σορός

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό της 45χρονης θαμμένη μέσα σε σακούλα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα χέρια και τα πόδια της ήταν δεμένα με δεματικά καλωδίων, ενώ έφερε τραύματα τόσο από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα όσο και από αμβλύ αντικείμενο στο κεφάλι.

Η στάση της συζύγου του 44χρονου

Η σύζυγος του κατηγορούμενου, η οποία εργαζόταν σε ξενοδοχείο και απουσίαζε την ημέρα που η Σταυρούλα επισκέφθηκε το σπίτι, φέρεται να δηλώνει συγκλονισμένη από τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνεργάζεται με τις Αρχές και έχει καταθέσει όσα γνωρίζει, ενώ φέρεται να είχε παρατηρήσει ορισμένες ύποπτες κινήσεις του συζύγου της, χωρίς ωστόσο να φαντάζεται ότι θα μπορούσαν να συνδέονται με ένα τόσο σοβαρό έγκλημα.

Η κυνική ομολογία του δράστη

«Πήρα ένα κούτσουρο που βρήκα μπροστά μου και την αποτελείωσα…». Ανατριχίλα και οργή προκαλούν τα λόγια του 43χρονου Σκοπιανού που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την Σταυρούλα Λεβεντάκη, η σορός της οποίας εντοπίστηκε θαμμένη σε χωράφι μόλις 5 χλμ. από το σπίτι του δράστη. Τα Χανιά όπως και το πανελλήνιο είναι σε σοκ όχι μόνο από την αγριότητα του εγκλήματος αλλά και από τον κυνισμό του 43χρονου.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης είπε μεταξύ άλλων στους αστυνομικούς: «Άρπαξα ένα μπουκάλι γεμάτο και την χτύπησα στο κεφάλι. Έπεσε στο δάπεδο, όμως, δεν είχε χάσει εντελώς τις αισθήσεις της. Φώναζε βοήθεια. Πήρα ένα μαχαίρι και την μαχαίρωσα και μετά ένα κούτσουρο που βρήκα μπροστά μου και την αποτελείωσα».

«Φόρτωσα το πτώμα στο αυτοκίνητο και πήγα και το έθαψα»

Ακόμη και οι αστυνομικοί πάγωσαν με την περιγραφή του για το πώς προσπάθησε να εξαφανίσει το πτώμα.

Είπε ότι πήρε μια σακούλα σκουπιδιών και επειδή δεν χωρούσε, άρχισε να την τυλίγει με μονωτική ταινία σε εμβρυακή στάση χρησιμοποιώντας και tyre up και όταν τελικά κατάφερε να χωρέσει τη σορό της άτυχης γυναίκας στην σακούλα άρχισε να καθαρίζει τον χώρο, πιστεύοντας ότι έτσι θα εξαφανίσει τα ίχνη του.

«Πριν τη βάλω στη σακούλα βρήκα και πήρα τις κάρτες ανάληψης και τους κωδικούς που είχε μαζί της και αφού την άφησα μέσα στη σακούλα των σκουπιδιών πήγα και έκανα αναλήψεις από τους λογαριασμούς της περίπου 1.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι έτσι θα έδειχνα ότι είναι ακόμα ζωντανή και ότι δεν θα κινούσα υποψίες για την εξαφάνισή της.

Όταν γύρισα στο σπίτι, δεν μπορούσα να ηρεμήσω και να κοιμηθώ, με απασχολούσε πώς θα εξαφανίσω το πτώμα που ήταν ακόμα μέσα στη σακούλα. Τελικά, το φόρτωσα στο αυτοκίνητο και πήγα και το έθαψα».