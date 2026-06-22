Πάτρα: Συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο με κάταγμα

Συνελήφθη η μητέρα του 7 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο στην Πάτρα με κάταγμα στον μηρό.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, tempo24.news, αργά το βράδυ της Κυριακής (21/6) αστυνομικοί πήγαν στο νοσοκομείο και συνέλαβαν τη γυναίκα με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η μητέρα υποστήριξε ότι το βρέφος έπεσε από την κούνια

Από την πρώτη στιγμή που το βρέφος έφτασε στο νοσοκομείο με κάταγμα στον μηρό και τραύματα στο κεφάλι σήμανε συναγερμός και υπήρχε έντονη ανησυχία για πιθανή κακοποίηση του μωρού.

Αμέσως ενημερώθηκε η Ασφάλεια η οποία διερευνά το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news η μητέρα υποστήριξε ότι το βρέφος έπεσε από την κούνια, την ώρα που είχε πάει να ετοιμάσει γάλα για το άλλο της παιδί.

Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται και η κατάστασή του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Στο μεταξύ έχουν ήδη ξεκινήσει οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες διερεύνησης.