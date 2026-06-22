Πάτρα: Συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο με κάταγμα

Συνελήφθη στην Πάτρα η μητέρα ενός 7 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο με κάταγμα στον μηρό και τραύματα στο κεφάλι. Η σύλληψη έγινε με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ η μητέρα υποστηρίζει ότι το βρέφος έπεσε από την κούνια, με την Ασφάλεια να διερευνά το περιστατικό και να ξεκινούν ιατροδικαστικές διαδικασίες.

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Συνελήφθη η μητέρα του 7 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο στην Πάτρα με κάταγμα στον μηρό.

Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο 7 μηνών βρέφος με κάταγμα και τραύματα – Ερευνάται το ενδεχόμενο κακοποίησης

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, tempo24.news, αργά το βράδυ της Κυριακής (21/6) αστυνομικοί πήγαν στο νοσοκομείο και συνέλαβαν τη γυναίκα με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η μητέρα υποστήριξε ότι το βρέφος έπεσε από την κούνια

Από την πρώτη στιγμή που το βρέφος έφτασε στο νοσοκομείο με κάταγμα στον μηρό και τραύματα στο κεφάλι σήμανε συναγερμός και υπήρχε έντονη ανησυχία για πιθανή κακοποίηση του μωρού.

Αμέσως ενημερώθηκε η Ασφάλεια η οποία διερευνά το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news η μητέρα υποστήριξε ότι το βρέφος έπεσε από την κούνια, την ώρα που είχε πάει να ετοιμάσει γάλα για το άλλο της παιδί.

Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται και η κατάστασή του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Στο μεταξύ έχουν ήδη ξεκινήσει οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες διερεύνησης.

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