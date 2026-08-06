Μυστράς: Απολογείται την Παρασκευή ο 55χρονος που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη – «Κλειδί» η ιατροδικαστική εξέταση

Απολογείται την Παρασκευή (7/8) ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί περίπου δυόμισι χρόνια τη σορό του 90χρονου πατέρα του μέσα σε καταψύκτη, σε ξενοδοχείο της οικογένειας στον Μυστρά Λακωνίας.

Σε βάρος του 55χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για απάτη κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοκατοχή και ψευδή κατάθεση. Ο κατηγορούμενος παραμένει κρατούμενος στην Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του ηλικιωμένου και τα κίνητρα πίσω από τη διατήρηση της σορού του στον καταψύκτη.

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που άργησε να πραγματοποιηθεί λόγω της βαθιάς κατάψυξης, δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη κακοποίησης ή άλλα στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Οι αρχικές ενδείξεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ο θάνατος του ηλικιωμένου να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Ωστόσο, ασφαλή συμπεράσματα δεν μπορούν ακόμη να εξαχθούν, καθώς ο ιατροδικαστής αναμένει την πλήρη απόψυξη της σορού, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Τα δείγματα που ελήφθησαν έχουν ήδη αποσταλεί για εργαστηριακό έλεγχο.

Από το τελικό πόρισμα και τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο η αιτία όσο και ο χρόνος θανάτου του 90χρονου.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν στοιχεία από τις τελευταίες συνταγογραφήσεις φαρμάκων του ηλικιωμένου, προκειμένου να διαπιστώσουν αν συμφωνούν με το χρονοδιάγραμμα που φέρεται να έχει περιγράψει ο κατηγορούμενος.

Οι ισχυρισμοί για τη σύνταξη

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 55χρονος φέρεται αρχικά να υποστήριζε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του ήταν καλά στην υγεία του και βρισκόταν στην Αθήνα. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο ισχυρισμός αυτός δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Κατά πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε στην κατάθεσή του ότι διατηρούσε τη σορό του πατέρα του στον καταψύκτη, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Φέρεται, επίσης, να εισέπραττε τη σύνταξη της μητέρας του, η οποία είχε πεθάνει πριν από επτά χρόνια και δικαιούχος της οποίας ήταν ο πατέρας του.

Ο ίδιος, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η πράξη του δεν είχε οικονομικό κίνητρο, αλλά συνδεόταν με συναισθηματικούς λόγους και με τον ισχυρό δεσμό που διατηρούσε με τον πατέρα του.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι είχαν χρόνια να δουν τον ηλικιωμένο και ότι στην τοπική κοινωνία είχαν διατυπωθεί ερωτήματα σχετικά με την τύχη του.

«Έχουμε χρόνια να τον δούμε και είχε ακουστεί ότι ίσως τον είχε τοποθετήσει νεκρό στην κατάψυξη, για να εισπράττει τα χρήματα της σύνταξης. Νομίζουμε ότι είναι 35.000 ευρώ τον χρόνο, έτσι είπε ένας αστυνομικός», δήλωσε στο Mega γείτονας του κατηγορουμένου.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Είχε μία επιχείρηση η οποία χρωστούσε πάρα πολλά και χρησιμοποίησε αυτό το πράγμα, ώστε να αποπληρώσει τα χρέη του. Εν τω μεταξύ, έχει και μία αδελφή, με την οποία δεν διατηρούσαν τις καλύτερες σχέσεις».

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Η αδελφή του 55χρονου ζητεί απαντήσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στην κατάθεση της αδελφής του κατηγορουμένου, η οποία κατοικεί εδώ και χρόνια στην Αθήνα και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διατηρούσε καλές σχέσεις μαζί του.

Η γυναίκα φέρεται να αναζητούσε τον πατέρα της και να ζητούσε επανειλημμένα πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του. Ο αδελφός της φέρεται να την καθησύχαζε, υποστηρίζοντας ότι ο ηλικιωμένος ήταν καλά.

«Έχω πέσει από τα σύννεφα. Τίποτα δεν δικαιολογεί την πράξη. Δεν υπήρχε οικονομικό οικογενειακό πρόβλημα. Ο πατέρας μας λάμβανε σύνταξη 1.600 ευρώ. Θέλω να μάθω γιατί το έκανε και να ζητήσω ψυχιατρική εξέταση. Ρωτούσα τι κάνει ο πατέρας μας και μου απαντούσε: “Καλά, τα ίδια”. Από το 2016 μου απαγόρευε την είσοδο στον ξενώνα. Δεν μας άνοιγε και δεν μας επέτρεπε να δούμε τον πατέρα μας. Τον πίστευα και λειτουργούσα με καλή πίστη», ανέφερε η αδελφή του 55χρονου.

«Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του»

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, Άγις Κοκκορός, διευκρίνισε, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο Mega, ότι ο εντολέας του δεν πρόκειται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή, αλλά να δικαστεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

«Για την ακρίβεια, δεν παραπέμπεται για να απολογηθεί την Παρασκευή, δηλαδή αύριο. Δεν είναι κακούργημα, δεν θα πάει σε ανακριτή. Απλώς ορίστηκε δικάσιμος κατά την ειδική διαδικασία του Αυτοφώρου για αύριο. Πήραμε την αναβολή χθες, όπως προβλέπει ο νόμος, και αύριο θα γίνει το δικαστήριο. Κατηγορείται για απάτη κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοκατοχή και, βεβαίως, ψευδή κατάθεση», υπογράμμισε.

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου μιλώντας στο Mega ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη πλήρη εικόνα της δικογραφίας, καθώς ανέλαβε την υπεράσπιση του 55χρονου μόλις μία ημέρα νωρίτερα.

«Έχω κληθεί μόλις μία ημέρα ως συνήγορός του. Δεν έχω προλάβει ακόμη να παραλάβω αντίγραφα της δικογραφίας, δεν έχω, δηλαδή, πλήρη εικόνα. Θα είμαι σε θέση να πω πολλά περισσότερα. Αυτό που έχω αντιληφθεί από τις πρώτες συζητήσεις μαζί του είναι ότι αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του. Είχε αναλάβει ο ίδιος τη φροντίδα τους.

Η μητέρα του ήταν πριν από κάποια χρόνια βαριά άρρωστη και ο ίδιος, λόγω της στοργής που ένιωθε, δεν είχε προσλάβει αποκλειστική νοσοκόμα. Τους φρόντιζε ο ίδιος. Τώρα συνειδητοποιεί, είναι συντετριμμένος, ότι, όταν ο πατέρας του απεβίωσε, έπρεπε να του δοθεί η πρέπουσα ταφή, να γίνει μία κηδεία. Δεν είχε καταλάβει τη σοβαρότητα της πράξης του. Τώρα το αντιλαμβάνεται», συνέχισε.

Αναφερόμενος στο κίνητρο, ο κ. Κοκκορός υποστήριξε: «Δεν διώκεται για κακούργημα. Η απάτη δεν έχει σωρεύσει το ποσό των 120.000 ευρώ, ώστε να παραπεμφθεί για κακούργημα. Το κίνητρο σχετίζεται, προφανώς, με ψυχολογικούς λόγους. Έγκειται στο ψυχολογικό».

Πώς αποκαλύφθηκε η μακάβρια υπόθεση

Η μακάβρια υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από καταγγελία για την πολύχρονη εξαφάνιση του 90χρονου. Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν την υπόθεση εντόπισαν τελικά τη σορό του μέσα σε καταψύκτη, στο ξενοδοχείο της οικογένειας, το οποίο δεν λειτουργούσε.

Κατά την έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο 55χρονος φέρεται να συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του, ενώ στο παρελθόν λάμβανε και τη σύνταξη της μητέρας του, όσο ο ηλικιωμένος βρισκόταν ακόμη εν ζωή.

Την ίδια ώρα, η αδελφή του υποστηρίζει ότι τα τελευταία χρόνια είχε αποκοπεί από τον πατέρα της, καθώς, όπως αναφέρει, ο αδελφός της δεν της επέτρεπε να έχει επικοινωνία μαζί του. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι εκείνος αρνιόταν να μεταφερθεί ο ηλικιωμένος σε δομή φροντίδας, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και άνοια.