Ύπνος: Τα 3 φυτά που αξίζει να βάλετε στο υπνοδωμάτιό σας, σύμφωνα με ειδικό

Αν αναζητάτε έναν φυσικό τρόπο να αναβαθμίσετε το υπνοδωμάτιό σας, ίσως η λύση βρίσκεται στα φυτά εσωτερικού χώρου. Εκτός από την αισθητική τους αξία, ορισμένα είδη συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και δημιουργούν ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον για τον ύπνο.

Τα καλύτερα φυτά για το υπνοδωμάτιο: 3 επιλογές που καθαρίζουν τον αέρα και βελτιώνουν τον ύπνο

Το να ξεκινάτε την ημέρα σας γεμάτοι ενέργεια απαιτεί μια σωστή νυχτερινή ξεκούραση. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) συνιστά στους ενήλικες να στοχεύουν σε περίπου επτά έως εννέα ώρες ύπνου κάθε βράδυ, αν και αυτό διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ωστόσο, η επίτευξη ενός ήρεμου ύπνου μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση, καθώς οι απαιτήσεις της καθημερινότητας, το άγχος ή η διαμόρφωση του υπνοδωματίου παίζουν καθοριστικό ρόλο. Αν οι ανήσυχες νύχτες έχουν γίνει σύνηθες φαινόμενο για εσάς, ένας ειδικός στην κηπουρική στο TikTok προτείνει μια φυσική λύση: τα φυτά εσωτερικού χώρου.

Ο Michael, γνωστός στο TikTok ως The Mediterranean Gardener, επισήμανε τρία οικιακά φυτά που θεωρείται ότι βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου καθαρίζοντας τον αέρα γύρω μας.

«Γνωρίζατε ότι ορισμένα φυτά συνεχίζουν να απελευθερώνουν οξυγόνο και κατά τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για το υπνοδωμάτιό σας; Όλοι γνωρίζουμε ότι τα φυτά απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα και μας δίνουν οξυγόνο την ημέρα, αλλά τη νύχτα η φωτοσύνθεση σταματά και απελευθερώνεται μόνο διοξείδιο του άνθρακα», ανέφερε ο ίδιος.

3 φυτά εσωτερικού χώρου που καθαρίζουν τον αέρα και βελτιώνουν τον ύπνο

Σανσεβιέρια (Snake Plant)

Ορχιδέα (Orchid)

Φοίνικας Αρέκα (Areca Palm)

Σανσεβιέρια (Snake Plant)

Η εντυπωσιακή και ιδιαίτερη εμφάνιση της σανσεβιέριας συνοδεύεται από σημαντικά οφέλη για την υγεία. Σύμφωνα με τους ειδικούς του Easy Plant, το συγκεκριμένο φυτό μειώνει τα αλλεργιογόνα απελευθερώνοντας οξυγόνο και υγρασία, περιορίζοντας έτσι τις επιπτώσεις της σκόνης και των αλλεργιογόνων ουσιών στον χώρο.

«Μπορεί να επιβιώσει για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς καμία φροντίδα και χρειάζεται ελάχιστο πότισμα», σημειώνει ο Michael.

Ορχιδέα (Orchid)

Οι ορχιδέες κυκλοφορούν σε πληθώρα χρωμάτων και προσθέτουν μια νότα κομψότητας σε κάθε δωμάτιο. Λειτουργούν αδιάκοπα καθαρίζοντας την ατμόσφαιρα από τοξίνες και απελευθερώνοντας οξυγόνο, εξασφαλίζοντας έτσι έναν ήρεμο και ξεκούραστο ύπνο.

Οι ειδικοί κηπουρικής του Plantura επιβεβαιώνουν ότι η ορχιδέα αφαιρεί αποτελεσματικά από τον αέρα επικίνδυνες ουσίες όπως το ξυλένιο, το τολουένιο και τη φορμαλδεΰδη, δημιουργώντας ένα πολύ πιο υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον. Ο Michael προσθέτει: «Αυτό το πανέμορφο ανθοφόρο φυτό εμπλουτίζει τον αέρα του δωματίου σας με οξυγόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Φοίνικας Αρέκα (Areca Palm)

Ένα ακόμη εξαιρετικά ωφέλιμο φυτό είναι ο φοίνικας αρέκα (γνωστός και ως χρυσός φοίνικας ή φοίνικας πεταλούδα). Σύμφωνα με την ομάδα του The Stem, το συγκεκριμένο φυτό συμπεριλήφθηκε σε επίσημη μελέτη της NASA για τα φυτά που καθαρίζουν τον αέρα, όπου και αναδείχθηκε ως το πιο αποτελεσματικό στη διάσπαση των επιβλαβών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) που συναντώνται συχνά στα σύγχρονα σπίτια.

«Με τα εντυπωσιακά του στελέχη που θυμίζουν ζούγκλα, αυτό το πανέμορφο φυτό προτιμά το έμμεσο ηλιακό φως και ένα ελαφρύ ψέκασμα με νερό στα φύλλα του λίγες φορές την εβδομάδα», συμπληρώνει ο Michael.