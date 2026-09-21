Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σητεία – Στο σημείο παραμένει η Πυροσβεστική για τον φόβο αναζωπυρώσεων

Η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (20/9) στη Δημοτική Ενότητα Χώνου, στη Σητεία, είναι βελτιωμένη, χωρίς να καταγράφεται ενεργό μέτωπο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, με τη συνδρομή και δύο εναέριων μέσων από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (21/9) για την κατάσβεση των εστιών που καπνίζουν.

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Φωτιά, Σητεία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες στη Σητεία, με την Πυροσβεστική να αναφέρει ότι δεν καταγράφεται ενεργό μέτωπο.
  • Ωστόσο, σε διάφορα σημεία της περιοχής εξακολουθούν να υπάρχουν εστίες που καπνίζουν, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο.
  • Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, στην επιχείρηση κατάσβεσης προστέθηκαν και δύο εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού ακόμη και σε δύσβατα σημεία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (20/9) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου, στη Σητεία.

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή δεν καταγράφεται ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, σε διάφορα σημεία της περιοχής εξακολουθούν να υπάρχουν εστίες που καπνίζουν. 

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν από την πρώτη στιγμή, έχοντας δώσει μάχη με τη φωτιά καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

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Επιχείρησαν και δύο εναέρια μέσα το πρωί της Δευτέρας

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (21/9), στην επιχείρηση κατάσβεσης προστέθηκαν και δύο εναέρια μέσα.

Τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ρίψεις νερού, επιχειρώντας ακόμη και σε δύσβατα σημεία της περιοχής. Η συνδρομή τους κρίθηκε σημαντική, καθώς επέτρεψε την προσέγγιση και την κατάσβεση σημείων στα οποία η πρόσβαση από τις επίγειες δυνάμεις είναι δύσκολη.

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