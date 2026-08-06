Αριστοτέλης Δαμίγος: Σε κλίμα συγκίνησης το «ύστατο χαίρε» στον συντονιστή που σκοτώθηκε στη σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα – ΦΩΤΟ

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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης την Πέμπτη το μεσημέρι, η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του αποχαιρέτησαν τον Αριστοτέλη Δαμίγο, τον συντονιστή-μεταφραστή που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα, στη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα.

Στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας παραβρέθηκαν περισσότερα από 200 άτομα, που θέλησαν να αποτίνουν τον ύστατο φόρο τιμής μαζί με την οικογένειά του.

Κατά τη διάρκεια του αποχαιρετισμού, έλαβε χώρα σεμνή θρησκευτική τελετή, παρουσία ιερέα και με τη συμμετοχή χορωδίας ψαλτών, ενώ συνάδελφοι πυροσβέστες και συγγενείς εκφώνησαν επικήδειους στη μνήμη του εκλιπόντος.

Στεφάνια απέστειλαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νικόλαος Παπαευσταθίου, ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κ. Πέτρος Καμπούρης και άλλοι.