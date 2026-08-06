Mike: Τροχαίο ατύχημα για τον γνωστό ράπερ – Η ανάρτησή του στο Instagram

Τροχαίο ατύχημα είχε ο Mike, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να απέχει προσωρινά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του, μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάστασή του.

Ο ράπερ γνωστοποίησε το περιστατικό την Πέμπτη, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα ούτε αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του.

Η ανάρτηση του Mike

Ο καλλιτέχνης ενημέρωσε το κοινό του ότι δεν θα μπορέσει να εργαστεί για ένα χρονικό διάστημα, ενώ ευχαρίστησε όσους τον στηρίζουν. «Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος που είχα, δεν θα μπορέσω να εργαστώ για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάστασή μου. Ζητώ την κατανόησή σας και σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την υπομονή σας. Θα σας ενημερώσω μόλις είμαι σε θέση να επιστρέψω», έγραψε ο Mike.

Ο ράπερ δεν προσδιόρισε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα παραμείνει εκτός επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Όπως ανέφερε, θα ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους μόλις η κατάσταση της υγείας του τού επιτρέψει να επιστρέψει στην εργασία του.

Η μάχη του με τον καρκίνο

Ο Mike είχε μιλήσει κατά το παρελθόν για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο σε νεαρή ηλικία, περιγράφοντας τις σωματικές και ψυχολογικές δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της θεραπείας του.

«Είναι δύσκολο να πολεμάς σε μικρή ηλικία με τον καρκίνο, αλλά το καλό είναι ότι είσαι μικρός και έχεις τις αντοχές να αντεπεξέλθεις στις δυσκολίες. Το βρήκαμε γρήγορα, το αντιμετωπίσαμε και όλα καλά. Βέβαια, περνούν και αρνητικές σκέψεις από το μυαλό σου, βλέπεις και τον εαυτό σου κουρασμένο. Δεν είναι εύκολο. Χάνεις και τα μαλλιά σου, οπότε είναι δύσκολο για την ψυχολογία σου», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Ο καλλιτέχνης είχε επίσης διατηρήσει επί πέντε χρόνια σχέση με την Έλενα Τσαγκρινού. Οι δύο τους χώρισαν το 2022 και, σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, διατήρησαν φιλικές σχέσεις.