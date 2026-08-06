Μπρούνερ: Απαιτείται συνεργασία της ΕΕ με το Μαρόκο για περισσότερες επιστροφές μεταναστών

Ο Επίτροπος της ΕΕ για τη Μετανάστευση, Μάγκνους Μπρούνερ, πρόκρινε την ενίσχυση της συνεργασίας με το Μαρόκο για επιστροφές μεταναστών, με στόχο τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, στον απόηχο της μαζικής εισόδου μεταναστών στην Θέουτα. Τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να διασφαλίσει αυτή τη συνεργασία, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ευαλωτότητα που προκύπτει από την εξάρτηση από την καλή θέληση γειτονικών κρατών.

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Διεθνή Νέα

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ - ΜΠΡΥΝΕΡ
ΑΠΕ - ΜΠΕ/EPA/Olivier Hoslet
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Επίτροπος της ΕΕ για τη Μετανάστευση, Μάγκνους Μπρούνερ, πρόκρινε την ενίσχυση της συνεργασίας με το Μαρόκο για επιστροφές μεταναστών, με απώτερο σκοπό τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης. Δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για τις βίζες και το εμπόριο».
  • Η αιφνιδιαστική είσοδος περίπου 72.000 μεταναστών στην Θέουτα της Ισπανίας ανέδειξε την ευαλωτότητα της Ευρώπης. Ο Μπρούνερ σημείωσε ότι «για να έχουμε τον έλεγχο, πρέπει να συνεργαζόμαστε με τους γείτονες μας, φυσικά, αλλά όσο καιρό ο έλεγχος εξαρτάται από την καλή βούληση ενός γειτονικού κράτους, παραμένουμε (…) ευάλωτοι».
  • Συντηρητικές κυβερνήσεις πιέζουν για ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες στο θέμα των επαναπατρισμών, ενώ ο δήμαρχος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβα, υπογράμμισε ότι «το Μαρόκο δεν είναι μια αξιόπιστη χώρα».

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Την ενίσχυση της συνεργασίας με το Μαρόκο με επιστροφές μεταναστών με απώτερο σκοπό τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης πρόκρινε ο Επίτροπος της ΕΕ για τη Μετανάστευση, Μάγκνους Μπρούνερ με αφορμή την αιφνιδιαστική είσοδο μεταναστών στην Θέουτα της Ισπανίας και την αναταραχή στην Ευρώπη για επικείμενη νέα μεταναστευτική κρίση.

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«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για τις βίζες και το εμπόριο, για να διασφαλίσει την συνεργασία με το Μαρόκο στο θέμα της μετανάστευσης», δήλωσε σήμερα ο Αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για τη Μετανάστευση, Μάγκνους Μπρούνερ.

Υπενθυμίζουμε ότι περίπου 72.000 μετανάστες εισήλθαν την περασμένη εβδομάδα στον ισπανικό θύλακα Θέουτα, σε μια από τις μεγαλύτερες μετακινήσεις μεταναστών που έχουν γίνει εντός του εδάφους της ΕΕ τα τελευταία χρόνια.

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«Μια πολύ σημαντική υπενθύμιση από την Θέουτα είναι αυτή που λέει ότι για να έχουμε τον έλεγχο, πρέπει να συνεργαζόμαστε με τους γείτονες μας, φυσικά, αλλά όσο καιρό ο έλεγχος εξαρτάται από την καλή βούληση ενός γειτονικού κράτους, παραμένουμε ,(…) ευάλωτοι», δήλωσε ο Μάγκνους Μπρούνερ σε συνάντηση της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΕ βασίζεται όλο και περισσότερο σε συμφωνίες με χώρες της Βόρειας Αφρικής για τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, προσφέροντας οικονομική στήριξη και άλλα κίνητρα σε αντάλλαγμα για αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους και συνεργασία στον τομέα των επαναπατρισμών.

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Απάντηση στην πίεση συντηρητικών κυβερνήσεων

Πάντως, οι πιο συντηρητικές κυβερνήσεις στην ΕΕ υποστηρίζουν ότι «η στρατηγική αυτή αφήνει την Ένωση εκτεθειμένη σε πιέσεις από χώρες διέλευσης, οι οποίες μπορούν να χαλαρώσουν – ή να απειλήσουν να χαλαρώσουν – τους ελέγχους μετανάστευσης, με στόχο την επίτευξη πολιτικών ή οικονομικών παραχωρήσεων».

Απαντώντας στις πιέσεις των συντηρητικών κυβερνήσεων μεταξύ των οποίων και της Ιταλίας, ο Μάγκνους Μπρούνερ είπε ότι «η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την συνεργασία με τρίτες χώρες στο θέμα των επαναπατρισμών και της επανεισδοχής και να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να εξασφαλίσει αποτελεσματικές συνεργασίες».

Πάντως, η κατάσταση στην Θέουτα παραμένει κρίσιμη. Ο δε δήμαρχος του ισπανικού θύλακα της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβα, είπε στους βουλευτές ότι «περίπου 100 άνθρωποι πέθαναν κατά την διάρκεια της μαζικής διέλευσης των συνόρων και ότι μεταξύ 3.000 έως 5.000 μεταναστών παρέμειναν στην Θέουτα».

«Το επαναλαμβάνω σήμερα, έχοντας δει όσα έχω δει: το Μαρόκο δεν είναι μια αξιόπιστη χώρα», υπογράμμισε ο Χουάν Χεσούς Βίβα. «Η ευθύνη για το μοναδικό χερσαίο σύνορο της Ευρώπης με την Αφρική πρέπει να εποπτεύεται από την Ευρώπη και όχι από το Μαρόκο», τόνισε.

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