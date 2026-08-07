Στη ΓΑΔΑ η 46χρονη της Marfin – Οι πρώτες φωτογραφίες από την άφιξή της

Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φονικό εμπρησμό της Marfin το 2010 μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, μετά την άφιξή της στην Αθήνα από το Λονδίνο συνοδευόμενη από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Την Παρασκευή αναμένεται να παρουσιαστεί στην Εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια ενώπιον της ανακρίτριας.

Η 46χρονη, μητέρα δύο παιδιών, ζει εδώ και χρόνια στο Μπράιτον της Βρετανίας. Οι Αρχές την κατηγορούν ότι είχε βοηθητικό ρόλο στην επίθεση κατά της τράπεζας στις 5 Μαΐου 2010, ενώ η ίδια δηλώνει αθώα και έχει εκφράσει την πρόθεσή της να δώσει εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη.

Για την επίθεση βασικοί κατηγορούμενοι θεωρούνται δύο 42χρονοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις Αρχές είχαν συντονιστικό και εκτελεστικό ρόλο αντίστοιχα. Αμφότεροι κρατούνται στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.