Στη ΓΑΔΑ η 46χρονη της Marfin – Οι πρώτες φωτογραφίες από την άφιξή της

Η 46χρονη, κατηγορούμενη για συμμετοχή στον φονικό εμπρησμό της Marfin το 2010, μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, μετά την άφιξή της στην Αθήνα από το Λονδίνο. Αναμένεται να παρουσιαστεί στην Εισαγγελία και στη συνέχεια ενώπιον της ανακρίτριας, δηλώνοντας αθώα και εκφράζοντας την πρόθεση να δώσει εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

MARFIN
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φονικό εμπρησμό της Marfin το 2010 μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, μετά την άφιξή της στην Αθήνα από το Λονδίνο.
  • Την Παρασκευή αναμένεται να παρουσιαστεί στην Εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια ενώπιον της ανακρίτριας.
  • Οι Αρχές την κατηγορούν ότι είχε βοηθητικό ρόλο στην επίθεση, ενώ η ίδια δηλώνει αθώα και έχει εκφράσει την πρόθεσή της να δώσει εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φονικό εμπρησμό της Marfin το 2010 μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, μετά την άφιξή της στην Αθήνα από το Λονδίνο συνοδευόμενη από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Την Παρασκευή αναμένεται να παρουσιαστεί στην Εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια ενώπιον της ανακρίτριας.

Η 46χρονη, μητέρα δύο παιδιών, ζει εδώ και χρόνια στο Μπράιτον της Βρετανίας. Οι Αρχές την κατηγορούν ότι είχε βοηθητικό ρόλο στην επίθεση κατά της τράπεζας στις 5 Μαΐου 2010, ενώ η ίδια δηλώνει αθώα και έχει εκφράσει την πρόθεσή της να δώσει εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη.

Για την επίθεση βασικοί κατηγορούμενοι θεωρούνται δύο 42χρονοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις Αρχές είχαν συντονιστικό και εκτελεστικό ρόλο αντίστοιχα. Αμφότεροι κρατούνται στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ