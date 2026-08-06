Μάλια: «Για 15 λεπτά της κάναμε ΚΑΡΠΑ» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον πνιγμό της 40χρονης μητέρας μπροστά στα παιδιά της

Μία τουρίστρια από την Ολλανδία έχασε τη ζωή της στα Μάλια στην Κρήτη όταν προσπάθησε να σώσει τη φίλη της που κινδύνευε στη θάλασσα. Τραγικές φιγούρες τα τρία παιδιά τους και ιδιαίτερα το παιδί της 42χρονης που είδε τη μητέρα του να πνίγεται.

Οι μαρτυρίες για την τραγωδία είναι αποκαλυπτικές. «Είδα τα παιδάκια να μου κουνάνε τα χέρια σαν βοήθεια. Μας είπαν τα παιδιά ότι η μητέρα τους πνίγεται λίγο πιο πέρα από το σκάφος, στα 70 – 80 μέτρα».

Ο Γεννάδιος είναι χειριστής σκάφους που σέρνει αλεξίπτωτο. Είναι ο πρώτος που εντόπισε τη βάρκα με τα τρία ανήλικα παιδιά, 3 – 15 ετών, να καλούν σε βοήθεια. Βρίσκονταν τουλάχιστον 500 μέτρα από την ακτή της “Κλωτζανής” στα Μάλια και το σκάφος τους είχε μείνει ακυβέρνητο.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης από ανθρώπους που ήταν στην ακτή και ναυαγοσώστες. «Φεύγω εγώ με το τζετ σκι καρφί μέσα και ο ναυαγοσώστης με άλλο τζετ σκι και μπαίνουμε μαζί. Βλέπω την άλλη γυναίκα, είχε πνιγεί. Δεν είχε τις αισθήσεις της. Βουτάει και ο ναυαγοσώστης μέσα. Προσπαθούμε να ανεβάσουμε τη γυναίκα πάνω στο τζετ σκι. Τη βγάλαμε και ξεκινήσαμε να τη ρυμουλκούμε», λέει ο κ. Πρινάρης, ιδιοκτήτης επιχείρησης τζετ σκι.

Τελικά, η γυναίκα βγήκε στην ακτή. Αμέσως ξεκίνησαν αγωνιώδεις προσπάθειες από τους ναυαγοσώστες και γιατρό που ήταν στην ακτή, αλλά ήταν ήδη αργά. «Σίγουρα ένα τέταρτο γινόταν ΚΑΡΠΑ. Δεν βρίσκαμε κάποια σημάδια ελπίδας, σημάδια ζωής», λέει ο Λ. Χουτσισβίλι, ναυαγοσώστης.

Ο ναυαγοσώστης ανέφερε: «Εμείς δεν είχαμε οπτική επαφή με το σκάφος, ήταν βαθιά, ακόμα και με κιάλια δεν το διακρίναμε. Την εντόπισαν τα θαλάσσια σπορ και κατέφθασαν με δύο jet για να κάνουν ρυμούλκηση το θύμα. Εμείς ειδοποιηθήκαμε μέσω ασυρμάτων. Μόλις φτάσανε κοντά στην ξηρά βουτήξαμε αμέσως, τραβήξαμε έξω την κοπέλα και πέσαμε κατευθείαν επάνω της πέντε άτομα και ξεκινήσαμε ΚΑΡΠΑ. Δύο ναυαγοσώστες, δύο παιδιά από τα θαλάσσια σπορ και ένας γιατρός που ήταν πελάτης. Τουλάχιστον 15 λεπτά ΚΑΡΠΑ, δεν είχε σφυγμό το θύμα αλλά συνεχίζαμε με την ελπίδα να τα καταφέρουμε. Είχαμε καλέσει και το ΕΚΑΒ. Από την πρώτη στιγμή δεν είχε τις αισθήσεις της. Κατέφθασε το ΕΚΑΒ, προσπάθησαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια βάλαμε το θύμα πάνω σε μία σανίδα και τη μεταφέραμε στο ασθενοφόρο. Υπήρχε πανικός. Ο κόσμος είχε μαζευτεί γύρω μας και περίμενε να δει τι θα συνέβαινε».

Σκάφος του Λιμενικού Σώματος έφτασε στο σημείο και περισυνέλλεξε τη βάρκα με τα τρία παιδιά, αλλά και τη 43χρονη Ολλανδή που είχε διασωθεί και τους μετέφερε στην ακτή.

«Ήταν σε μαύρα χάλια η άλλη γυναίκα. Όταν της είπα ότι (η φίλη της) δεν ζει, επειδή της έπιασα την καρωτίδα, την έπιασαν τα κλάματα. Ένα άλλο παιδί από τα θαλάσσια σπορ που την πήγε στο σκαφάκι που ήταν τα παιδιά της. Ήταν σε τραγική κατάσταση. Φωνάζαν, κλαίγανε. Και ειδικά όταν πλησιάσαμε να δούμε τι συμβαίνει ήταν σε πανικό. Και μετά που μάθαν ότι η γυναίκα δεν ζει ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση».

Οι δύο γυναίκες είχαν νοικιάσει το βαρκάκι από τη Χερσόνησο για να περάσουν μια όμορφη μέρα με τα παιδιά τους.

«Τραγικό γεγονός γιατί οι δύο γυναίκες ήταν μακριά από την ακτή, είχε μείνει ακυβέρνητο ένα σκαφάκι με τρία ανήλικα παιδιά, ευτυχώς δεν θρηνήσαμε παραπάνω θύματα», τόνισε ο διευθυντής και εκπαιδευτής της Ναυαγοσωστικής Σχολής «Ωκεανίς», Μανόλης Κοξαράκης.

Προανάκριση διενεργεί το λιμενικό Χερονήσου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι δύο γυναίκες, ηλικίας περίπου 40 ετών, είχαν νοικιάσει από τη Χερσόνησο ένα μικρό φουσκωτό σκάφος για μια βόλτα αναψυχής. Πρόκειται για σκάφος που μπορεί να ενοικιαστεί και να κυβερνηθεί χωρίς δίπλωμα, όπως πολλά αντίστοιχα που χρησιμοποιούν καθημερινά τουρίστες στις παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μία από τις δύο γυναίκες είχε πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσει, ωστόσο, κάποια στιγμή αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και άρχισε να δυσκολεύεται μέσα στο νερό. Η φίλη της, αντιλαμβανόμενη ότι κινδύνευε, επιχείρησε να τη σώσει. Αντί να της ρίξει κάποιο σωσίβιο ή άλλο μέσο επίπλευσης, έπεσε η ίδια στη θάλασσα και προσπάθησε να την προσεγγίσει.

Ωστόσο, η εξέλιξη ήταν απρόβλεπτη και τραγική. Η γυναίκα που είχε αρχικά αισθανθεί αδιαθεσία κατάφερε τελικά να σωθεί, όμως η φίλη της, η οποία είχε πέσει στο νερό για να τη βοηθήσει, έχασε τη ζωή της από την υπερπροσπάθεια να την σώσει.