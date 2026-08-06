Μοναδικό θέαμα στα νερά του Παγασητικού: Δελφίνια κολυμπούν δίπλα σε σκάφος τουριστών – ΒΙΝΤΕΟ

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Πολύ τυχεροί ήταν οι τουρίστες που έπλεαν σε σκάφος στον Παγασητικό, καθώς ένα κοπάδι δελφινιών τους πλησίασε και άρχισε να κολυμπά δίπλα τους.

Το κοπάδι δελφινιών έκανε την εμφάνισή του δίπλα στο σκάφος που διέσχιζε τα νερά του νοτίου Πηλίου, στον Παγασητικό. Μάλιστα, τα θαλάσσια θηλαστικά κολυμπούσαν για αρκετή ώρα κοντά στους επιβάτες, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το gegonota.news, αποτυπώνονται τα δελφίνια να παίζουν κοντά στους τουρίστες, από Μηλίνα μέχρι Κάλαμο.