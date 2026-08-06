Μοναδικό θέαμα στα νερά του Παγασητικού: Δελφίνια κολυμπούν δίπλα σε σκάφος τουριστών – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρίστες σε σκάφος στον Παγασητικό είχαν την τύχη να δουν ένα κοπάδι δελφινιών να τους πλησιάζει και να κολυμπά δίπλα τους, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο στα νερά του νοτίου Πηλίου, από Μηλίνα μέχρι Κάλαμο

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολύ τυχεροί ήταν οι τουρίστες που έπλεαν σε σκάφος στον Παγασητικό, καθώς ένα κοπάδι δελφινιών τους πλησίασε και άρχισε να κολυμπά δίπλα τους.
  • Το κοπάδι δελφινιών έκανε την εμφάνισή του δίπλα στο σκάφος που διέσχιζε τα νερά του νοτίου Πηλίου, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο στους επιβάτες.
  • Στο βίντεο που δημοσίευσε το gegonota.news, αποτυπώνονται τα δελφίνια να παίζουν κοντά στους τουρίστες, από Μηλίνα μέχρι Κάλαμο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πολύ τυχεροί ήταν οι τουρίστες που έπλεαν σε σκάφος στον Παγασητικό, καθώς ένα κοπάδι δελφινιών τους πλησίασε και άρχισε να κολυμπά δίπλα τους.

Το κοπάδι δελφινιών έκανε την εμφάνισή του δίπλα στο σκάφος που διέσχιζε τα νερά του νοτίου Πηλίου, στον Παγασητικό. Μάλιστα, τα θαλάσσια θηλαστικά κολυμπούσαν για αρκετή ώρα κοντά στους επιβάτες, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το gegonota.news, αποτυπώνονται τα δελφίνια να παίζουν κοντά στους τουρίστες, από Μηλίνα μέχρι Κάλαμο.

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