ΗΠΑ: Ένοχος για περιφρόνηση του Κογκρέσου ο Φάουτσι – Αρνήθηκε επανειλημμένα να απαντήσει για τη διαχείριση της πανδημίας της Covid-19

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η αρμόδια επιτροπή της αμερικανικής Γερουσίας ενέκρινε πρόταση να κηρυχθεί ένοχος ο πρώην κορυφαίος επιδημιολόγος των ΗΠΑ, Άντονι Φάουτσι, για περιφρόνηση του Κογκρέσου, επειδή αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια ακρόασης για τη διαχείριση της πανδημίας της Covid-19.

Η απόφαση ελήφθη με τις ψήφους των Ρεπουμπλικανών και ανοίγει τον δρόμο ώστε η υπόθεση να διαβιβαστεί στο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει ή όχι σε ποινική δίωξη.

Τι είναι η «περιφρόνηση του Κογκρέσου»

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας μάρτυρας μπορεί να κατηγορηθεί για περιφρόνηση του Κογκρέσου όταν αρνείται να συμμορφωθεί με νόμιμη κλήτευση ή να απαντήσει σε ερωτήσεις που του ζητούνται στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής έρευνας.

Ωστόσο, δεν είναι ακόμη βέβαιο ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα προχωρήσει σε δίωξη, καθώς τέτοιες υποθέσεις είναι σχετικά σπάνιες, αναφέρει το BBC.

Ο Φάουτσι επικαλέστηκε το δικαίωμα να μη μιλήσει

Κατά την κατάθεσή του την περασμένη εβδομάδα, ο Φάουτσι επικαλέστηκε περισσότερες από 100 φορές την Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία δίνει σε έναν πολίτη το δικαίωμα να μην απαντήσει σε ερωτήσεις εάν θεωρεί ότι οι απαντήσεις του μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον του σε ποινική διαδικασία.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Κεντάκι Ραντ Πολ επιδιώκει να τον οδηγήσει στη φυλακή.

Ο δικηγόρος του χαρακτήρισε την απόφαση της επιτροπής «ωμό πολιτικό θέατρο», υποστηρίζοντας ότι τιμωρεί τον πελάτη του επειδή άσκησε ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα.

Η πολυετής κόντρα με τον Ραντ Πολ

Ο Ραντ Πολ κατηγορεί εδώ και χρόνια τον Φάουτσι ότι προσπάθησε να αποκρύψει την προέλευση του κορωνοϊού και ότι χρηματοδότησε ερευνητικό εργαστήριο στη Γουχάν της Κίνας, όπου, σύμφωνα με τη θεωρία της διαρροής από εργαστήριο, ξεκίνησε η πανδημία.

Ο Φάουτσι έχει απορρίψει επανειλημμένα τις κατηγορίες, ενώ η πλειονότητα της επιστημονικής κοινότητας εξακολουθεί να θεωρεί πιθανότερο το σενάριο μετάδοσης του ιού από μολυσμένο ζώο.

«Τον διέταξα να απαντήσει και αρνήθηκε. Αυτό είναι το θέμα για το οποίο ψηφίζουμε σήμερα», δήλωσε ο Πολ πριν από την ψηφοφορία.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή, γερουσιαστής Γκάρι Πίτερς, κατηγόρησε τον Ραντ Πολ ότι διεξάγει εδώ και χρόνια μια πολιτικά υποκινούμενη εκστρατεία εναντίον του Φάουτσι.

Η χάρη από τον Τζο Μπάιντεν

Τον Ιανουάριο του 2025, λίγο πριν αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απένειμε προληπτική προεδρική χάρη στον Φάουτσι για ενδεχόμενα ομοσπονδιακά αδικήματα που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τις πράξεις του κατά την περίοδο 2014 έως 2025.

Η χάρη, ωστόσο, δεν καλύπτει ενδεχόμενες πράξεις μετά το 2025, όπως μια πιθανή υπόθεση περιφρόνησης του Κογκρέσου, ούτε πιθανές διώξεις σε επίπεδο Πολιτειών.

Οι συνήγοροι του Φάουτσι επιμένουν ότι η επίκληση της Πέμπτης Τροπολογίας δεν αποτελεί παραδοχή ενοχής, αλλά συνταγματικό δικαίωμα που προστατεύει κάθε πολίτη από την αυτοενοχοποίηση. Επιπλέον, υπενθυμίζουν ότι οι ποινικές καταδίκες για περιφρόνηση του Κογκρέσου είναι ιδιαίτερα σπάνιες στις Ηνωμένες Πολιτείες.