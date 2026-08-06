Ηλεία: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αγία Μαρίνα – Παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγία Μαρίνα, στην Ηλεία.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν την επιχείρηση, με στόχο να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 42 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και τρία αεροσκάφη.

Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.