Φωτιά στην Aγία Μαρίνα Ηλείας – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα Πέμπτη το απόγευμα σε γεωργική έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλείας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε Πέμπτη το απόγευμα σε γεωργική έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλείας.
  • Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και τρία αεροσκάφη.
  • Τα τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, με συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε σήμερα Πέμπτη το απόγευμα σε γεωργική έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλείας.

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Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και τρία αεροσκάφη.

Από αέρος τα τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

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