Φωτιά στην Aγία Μαρίνα Ηλείας – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα Πέμπτη το απόγευμα σε γεωργική έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλείας.
Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και τρία αεροσκάφη.
Από αέρος τα τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
#Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, στην περιοχή Aγία Μαρίνα Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026