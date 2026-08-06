Συγκινεί ο γιος του Αντώνη Σαμαρά – Δημοσίευσε οικογενειακή φωτογραφία για τον έναν χρόνο από τον θάνατο της αδελφής του, Λένας

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Συγκινεί ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας, ο οποίος δημοσίευσε μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία ενόψει της συμπλήρωσης ενός έτους από τον θάνατο της αδελφής του, Λένας Σαμαρά.

Ο γιος του πρώην πρωθυπουργού ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα στιγμιότυπο από τα παιδικά του χρόνια, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της.

Στη φωτογραφία, η οικογένεια Σαμαρά ποζάρει χαμογελαστή στον φακό, σε μια ανέμελη στιγμή από την παιδική ηλικία της Λένας και του Κώστα Σαμαρά.

Ο Κώστας Σαμαράς συνόδευσε την ανάρτηση μόνο με κόκκινες καρδιές και το σύμβολο του απείρου, χωρίς να προσθέσει κάποιο κείμενο.

Δείτε την ανάρτηση