Συγκινεί ο γιος του Αντώνη Σαμαρά – Δημοσίευσε οικογενειακή φωτογραφία για τον έναν χρόνο από τον θάνατο της αδελφής του, Λένας

Ο Κώστας Σαμαράς τίμησε τη μνήμη της αδελφής του, Λένας, δημοσιεύοντας μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία από τα παιδικά τους χρόνια. Η Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή στις 7 Αυγούστου 2025, σε ηλικία 34 ετών, έπειτα από καρδιακή ανακοπή.

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Αντώνης Σαμάρας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκινεί ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας, ο οποίος δημοσίευσε μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία ενόψει της συμπλήρωσης ενός έτους από τον θάνατο της αδελφής του, Λένας Σαμαρά.
  • Ο γιος του πρώην πρωθυπουργού ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα στιγμιότυπο από τα παιδικά χρόνια των δύο αδελφών, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της.
  • Στη φωτογραφία, η οικογένεια Σαμαρά ποζάρει χαμογελαστή στον φακό. Ο Κώστας Σαμαράς συνόδευσε την ανάρτηση μόνο με κόκκινες καρδιές και το σύμβολο του απείρου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συγκινεί ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας, ο οποίος δημοσίευσε μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία ενόψει της συμπλήρωσης ενός έτους από τον θάνατο της αδελφής του, Λένας Σαμαρά.

Ο γιος του πρώην πρωθυπουργού ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα στιγμιότυπο από τα παιδικά του χρόνια, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της.

Στη φωτογραφία, η οικογένεια Σαμαρά ποζάρει χαμογελαστή στον φακό, σε μια ανέμελη στιγμή από την παιδική ηλικία της Λένας και του Κώστα Σαμαρά.

Ο Κώστας Σαμαράς συνόδευσε την ανάρτηση μόνο με κόκκινες καρδιές και το σύμβολο του απείρου, χωρίς να προσθέσει κάποιο κείμενο.

Δείτε την ανάρτηση

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Samaras (@kostas.samaras)

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