Πυρκαγιές: Ολοκληρώθηκαν 325 αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές – «Κόκκινα» 118 κτίρια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζει η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) τις εργασίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Τα αρμόδια κλιμάκια δίνουν προτεραιότητα στην καταγραφή των ζημιών, στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτιρίων και στην ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρωγής για τους πληγέντες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η ΓΔΑΕΦΚ έχει ολοκληρώσει συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων. Από τα κτίρια που ελέγχθηκαν:

88 κτίρια εντάχθηκαν στην πράσινη κατηγορία.

εντάχθηκαν στην πράσινη κατηγορία. 119 κτίρια εντάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία.

εντάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία. 118 κτίρια εντάχθηκαν στην κόκκινη κατηγορία.

Οι περισσότερες αυτοψίες στη Δυτική Αττική

Τα κλιμάκια πραγματοποίησαν τον μεγαλύτερο αριθμό ελέγχων στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους Δήμους Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων.

Στην περιοχή πραγματοποιήθηκαν συνολικά 206 αυτοψίες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες χαρακτήρισαν 57 κτίρια πράσινα, 65 κίτρινα και 84 κόκκινα.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 55 αυτοψίες. Από τα κτίρια που ελέγχθηκαν, 24 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 12 κίτρινα και 19 κόκκινα.

Οι έλεγχοι στις υπόλοιπες περιοχές

Οι αυτοψίες συνεχίστηκαν και στις Περιφερειακές Ενότητες όπου καταγράφηκε μικρότερος αριθμός πληγεισών κατασκευών. Ειδικότερα:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας πραγματοποιήθηκαν 19 αυτοψίες. Τρία κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 16 κίτρινα, ενώ κανένα δεν χαρακτηρίστηκε κόκκινο.

πραγματοποιήθηκαν 19 αυτοψίες. Τρία κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 16 κίτρινα, ενώ κανένα δεν χαρακτηρίστηκε κόκκινο. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες. Δύο κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και δύο κόκκινα.

πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες. Δύο κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και δύο κόκκινα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες. Ένα κτίριο χαρακτηρίστηκε πράσινο, έξι κίτρινα και επτά κόκκινα.

πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες. Ένα κτίριο χαρακτηρίστηκε πράσινο, έξι κίτρινα και επτά κόκκινα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας πραγματοποιήθηκαν 17 αυτοψίες. Ένα κτίριο χαρακτηρίστηκε πράσινο, 10 κίτρινα και έξι κόκκινα.

Κατσαφάδος: «Περνάμε στο επόμενο στάδιο»

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, κ. Κατσαφάδος, δήλωσε: «Οι αυτοψίες της ΓΔΑΕΦΚ αποτέλεσαν το πρώτο και ιδιαίτερα κρίσιμο βήμα για την καταγραφή των ζημιών και την πλήρη αποτύπωση της εικόνας στις πληγείσες περιοχές. Σε αρκετές περιοχές η διαδικασία των ελέγχων έχει ήδη ολοκληρωθεί και πλέον περνάμε στο επόμενο στάδιο, αυτό της συγκέντρωσης και υποβολής των φακέλων των πληγέντων από τους δήμους. Οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν ενημερωθεί αναλυτικά για τα απαιτούμενα βήματα, έχει διατεθεί το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό και έχουν αποσταλεί στελέχη της ΔΑΕΦΚ για την υποστήριξη των τοπικών αρχών στη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την ορθή διαβίβαση των φακέλων των πληγέντων.

Παράλληλα, έχει τεθεί σαφές και αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους δήμους. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες Κρατικής Αρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων. Η αποτελεσματικότητα του συντονισμού όλων των υπηρεσιών αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής, όπου τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Κρατικής Αρωγής, ολοκλήρωσαν το σύνολο των αυτοψιών μέσα σε μόλις 48 ώρες».

Μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, η διαδικασία περνά πλέον στη συγκέντρωση και στην υποβολή των φακέλων των πληγέντων από τους δήμους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρούν στην προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων μόλις παραλαμβάνουν τους σχετικούς φακέλους.