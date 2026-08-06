«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Δύο ακόμη αποχωρήσεις από το κόμμα Καρυστιανού – Αιχμές για αρχηγισμό

Δυο ακόμη αποχωρήσεις μετρά σήμερα το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με αιχμές για αρχηγισμό, στεγανά και αποφάσεις κλειστών κέντρων. Πρόκειται για την αποχώρηση του πρώην δημοτικού συμβούλου του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, Γιάννη Χατζηστογιάννη και του σκηνοθέτη και συνδικαλιστή, Αστέριου Γερογιάννη.

Ο Γιάννης Χατζηστογιάννης στην δήλωση της αποχώρησής του τόνισε ότι: «Η πολιτική, για να εκφράσει πραγματικά την κοινωνία, απαιτεί κανόνες, συλλογικότητα, διαφάνεια και δημοκρατικές διαδικασίες. Απαιτεί ένα ξεκάθαρο καταστατικό και μια ηγεσία που να συνθέτει, να αγκαλιάζει και να εμπνέει – όχι να λειτουργεί με αρχηγικά στερεότυπα, στεγανά και αποφάσεις κλειστών ‘κέντρων’».

Ο ίδιος εξέφρασε την στήριξή του στον Θανάση Αυγερινό, τον διαγραφέντα από την ίδια την Μαρία Καρυστιανού. «Δυστυχώς, οι τελευταίες εξελίξεις, με τη διαγραφή του φίλου και συναγωνιστή Θανάση Αυγερινό, αλλά και το κύμα αποχωρήσεων καταξιωμένων στελεχών και απλών μελών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαιώνουν μια θλιβερή πραγματικότητα: στην πράξη, οι αρχές για τις οποίες παλέψαμε δεν λειτούργησαν ποτέ», ανέφερε ο Γιάννης Χατζηστογιάννης.

Σε χαμηλότερους τόνους κινήθηκε η δήλωση αποχώρησης του Αστέριου Γερογιάννη. Ο ίδιος αφού δήλωσε ότι αποχωρεί από την Ομάδα Εργασίας του Τομέα Πολιτισμού του πολιτικού φορέα «ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». «Αποχωρώ με σεβασμό προς τους συναγωνιστές που γνώρισα και συμπορεύτηκα, κρατώντας τις θετικές στιγμές και τις δημιουργικές εμπειρίες. Θα συνεχίσω να υπηρετώ τον πολιτισμό και τις αξίες που πιστεύω, από όποιο μετερίζι θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω ουσιαστικά», είπε μεταξύ άλλων ο Αστέριος Γερογιάννης.

Αναλυτικά η δήλωση του Αστέριου Γερογιάννη

«Με την παρούσα επιθυμώ να γνωστοποιήσω την απόφασή μου να αποχωρήσω από την Ομάδα Εργασίας του Τομέα Πολιτισμού.

Η συμμετοχή μου στην ομάδα αποτέλεσε μια σημαντική εμπειρία δημιουργικής συνεισφοράς, ανταλλαγής ιδεών και ουσιαστικού διαλόγου για ζητήματα που αφορούν τον πολιτισμό, έναν χώρο που υπηρετώ διαχρονικά ως σκηνοθέτης και μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών.

Θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όλους εκείνους τους συναγωνιστές με τους οποίους είχα την ευκαιρία να συμπορευτώ με αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρίνεια και διάθεση προσφοράς. Η γνώση, η εργατικότητα και το ήθος τους αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη και τους εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχιση του έργου τους», αναφέρει στην επιστολή του και προσθέτει: «Οι δρόμοι των ανθρώπων πολλές φορές διαφοροποιούνται, χωρίς αυτό να αναιρεί την εκτίμηση που μπορεί να υπάρχει για όσους μοιράστηκαν έναν κοινό στόχο και μια κοινή προσπάθεια.

Αποχωρώ με σεβασμό προς τους συναγωνιστές που γνώρισα και συμπορεύτηκα, κρατώντας τις θετικές στιγμές και τις δημιουργικές εμπειρίες. Θα συνεχίσω να υπηρετώ τον πολιτισμό και τις αξίες που πιστεύω, από όποιο μετερίζι θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω ουσιαστικά.

Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο τους.

Αστέριος Γερογιαννης

Σκηνοθέτης».