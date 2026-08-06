Νέα αιχμηρή ανάρτηση Αυγερινού για Καρυστιανού: «Κάποιοι ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες…»

Οι πρόσφατες αποχωρήσεις στελεχών από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, σε συνδυασμό με τις δημόσιες καταγγελίες που διατύπωσαν ο Θανάσης Αυγερινός και ο Τάκης Κοτσόργιος, έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση γύρω από τις εσωτερικές εξελίξεις του πολιτικού σχηματισμού.

Οι παρεμβάσεις τους έφεραν στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία, τη λήψη αποφάσεων και τις εσωκομματικές σχέσεις, ενώ παράλληλα ανέδειξαν τις διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις, που υπάρχουν στο εσωτερικό του κόμματος.

Νέα αιχμηρή ανάρτηση Θανάση Αυγερινού περί προσωπικών φιλοδοξιών

Σε τροχιά ανοιχτής σύγκρουσης, φαίνεται να εισέρχεται η κρίση στο εσωτερικό της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», καθώς ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κινήματος, Θανάσης Αυγερινός, επανήλθε με νέα αιχμηρή δημόσια παρέμβαση κατά της Μαρίας Καρυστιανού.

Αφορμή αποτέλεσε η συνέντευξη του πρώην στελέχους Τάκη Κοτσοργιού, ο οποίος περιέγραψε σοβαρές δυσλειτουργίες στη λειτουργία του κινήματος, κάνοντας λόγο για απουσία δημοκρατικών διαδικασιών και συγκεντρωτικό τρόπο λήψης αποφάσεων.

Ο Θανάσης Αυγερινός, σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του Τάκη Κοτσοργιού, άφησε νέες αιχμές για την πορεία του κινήματος, υποστηρίζοντας, «ότι άλλοι επιδιώκουν τη συμμετοχή των πολιτών και τη δημοκρατική λειτουργία και άλλοι ενδιαφέρονται για προσωπικές πολιτικές επιδιώξεις».

«Πιο απλά και κατανοητά δεν γίνεται», έγραψε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι υπάρχουν εκείνοι που επιδιώκουν η εξουσία να βρίσκεται στα χέρια των μελών του κινήματος και των ίδιων των πολιτών, ώστε να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα της χώρας μέσα από συλλογική δράση.

Αντίθετα, υποστήριξε ότι κάποιοι «ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες, όταν η Δημοκρατία τους ξυπνήσει απότομα και τους χαλάσει το όνειρο».

Η ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού

«Πιο απλά και κατανοητά δεν γίνεται απ’ όσο τα λέει ο αγωνιστής ψαράς Τάκης Κοτσόργιος από το Μεσολόγγι… Κάποιοι ενδιαφέρονται για δημοκρατία και εξουσία στα χέρια των μελών ενός Κινήματος, δηλαδή των ίδιων των πολιτών, ώστε να αντιμετωπιστούν με κοινό αγώνα τα πολυάριθμα υπαρξιακά προβλήματα της χώρας, κάποιοι οραματίζονται πολιτικές για μια όρθια, αξιοπρεπή, ελεύθερη, ανεξάρτητη Ελλάδα και κάποιοι άλλοι ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες, όταν η δημοκρατία τους ξυπνήσει απότομα και τους χαλάσει το όνειρο…»

Πιο απλά και κατανοητά δεν γίνεται απ’ όσο τα λέει ο αγωνιστής ψαράς Τάκης Κοτσόργιος από το Μεσολόγγι… Κάποιοι ενδιαφέρονται για δημοκρατία και εξουσία στα χέρια των μελών ενός Κινήματος, δηλαδή των ίδιων των πολιτών, ώστε να αντιμετωπιστούν με κοινό αγώνα τα πολυάριθμα… — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 5, 2026

«Δεν λειτουργεί η δημοκρατία μέσα στο κίνημα»

Στη συνέντευξή του, ο Τάκης Κοτσοργιός, περιέγραψε περιστατικά που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτυπώνουν τον τρόπο λειτουργίας της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».

Όπως ανέφερε, όταν επιχειρήθηκε η διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη Νομαρχιακής Επιτροπής στην Αιτωλοακαρνανία, η διαδικασία δεν προχώρησε, καθώς όπως υποστήριξε, υπήρξε άρνηση από την κεντρική διοίκηση, με αποτέλεσμα ακόμη και οι συντονιστές των επιτροπών, να ορίζονται χωρίς τη διεξαγωγή κάποιας εκλογικής διαδικασίας.

«Δεν λειτουργεί η δημοκρατία μέσα στο κίνημα, σε κανένα επίπεδο δεν ισχύουν δημοκρατικές διαδικασίες επειδή υπάρχει άρνηση και δυσανεξία, απέναντι σε αυτές θεώρησα ότι η συνείδησή μου, δεν μου επιτρέπει άλλο να λειτουργώ σε τέτοιο κλίμα και σε τέτοιο επίπεδο», τόνισε με έμφαση το πρώην στέλεχος του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο ίδιος εξήγησε ότι αυτή η κατάσταση, αποτέλεσε βασικό λόγο της αποχώρησής του, υποστηρίζοντας πως «δεν λειτουργεί η δημοκρατία μέσα στο κίνημα», ενώ έκανε λόγο για άρνηση εφαρμογής δημοκρατικών διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα. Όπως ανέφερε, η συνείδησή του δεν του επέτρεπε να συνεχίσει να συμμετέχει σε ένα τέτοιο πλαίσιο λειτουργίας.

Η προηγούμενη παρέμβαση Αυγερινού

Οι νέες τοποθετήσεις έρχονται λίγες ημέρες μετά τη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού από την ηγεσία του κινήματος και την κοινή ανακοίνωση, που συνυπέγραψε με ακόμη 21 πρώην στελέχη.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του είχε υποστηρίξει ότι η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» οδηγείται σε αδιέξοδο, καλώντας σε έναν ειλικρινή απολογισμό, για τα αίτια της κρίσης.

«Η Ελπίδα πεθαίνει»

«Καιρός να συζητήσουμε άπαντες ήσυχα και απλά τι έφταιξε, τι δεν πήγε καλά, τι έπρεπε να γίνει διαφορετικά και, κυρίως, γιατί σχεδόν ολόκληρο το Κίνημα των Τεμπών έμεινε εκτός της «Ελπίδας», η οποία πεθαίνει μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καιρός να συζητήσουμε άπαντες ήσυχα κι απλά τι έφταιξε, τι δεν πήγε καλά, τι έπρεπε να γίνει διαφορετικά και προπαντός γιατί ολόκληρο σχεδόν το μεγαλειώδες Κίνημα των Τεμπών έμεινε εκτός της «Ελπίδας», η οποία πεθαίνει μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει… https://t.co/NodqErzVRQ — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 5, 2026

Οι καταγγελίες των 22 πρώην στελεχών

Υπενθυμίζεται ότι οι 22 πρώην στελέχη που αποχώρησαν από το κίνημα, απορρίπτουν τους ισχυρισμούς ότι η αποχώρησή τους, οφείλεται σε προσωπικές φιλοδοξίες ή σε πολιτικές επιδιώξεις, ισχυριζόμενα, «ότι πρόκειται για «στάση αρχής».

Στο κοινό τους κείμενο, κάνουν λόγο για συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης, έλλειψη θεσμικών και δημοκρατικών διαδικασιών, καθώς και για πρακτικές που, όπως υποστηρίζουν, απέκλιναν από τις Αρχές, πάνω στις οποίες δημιουργήθηκε το εγχείρημα.

Παράλληλα, ζητούν σαφείς απαντήσεις για τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, την επιλογή των στελεχών και τον βαθμό συμμετοχής της βάσης στη λειτουργία του κινήματος, επισημαίνοντας ότι η αποχώρησή τους δεν σημαίνει εγκατάλειψη των Αρχών και των αξιών, που τους οδήγησαν αρχικά στη συμμετοχή τους.

Πριν από λίγους μήνες, το πολιτικό εγχείρημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού, εμφανίστηκε ως μία από τις πλέον συζητημένες νέες πρωτοβουλίες στον χώρο της «αντισυστημικής» και κοινωνικής έκφρασης. Δημοσκοπικές μετρήσεις εκείνης της περιόδου κατέγραφαν αξιοσημείωτη δυνητική εκλογική επιρροή, γεγονός που προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον. Ωστόσο, προτού ακόμη το εγχείρημα αποκτήσει σταθερή οργανωτική δομή και ολοκληρώσει τη συγκρότησή του, βρέθηκε αντιμέτωπο με μία εσωτερική κρίση. H μαζική αποχώρηση των 22 ιδρυτικών στελεχών, συνιστά μέχρι στιγμής τη σοβαρότερη δοκιμασία για την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».