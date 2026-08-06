Φωτιά στη Βοιωτία: Στον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Δήμαρχος Στυλίδας

Δύο συλληφθέντες οδηγούνται στον ανακριτή για την καταστροφική φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Ένας εκ των κατηγορουμένων είναι ο δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, ο οποίος συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που εγκατέστησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μαζί με τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, συμπεριλαμβανομένου εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο και πρόκλησης βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

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Φωτιά, Βοιωτία, Πόρτο Γερμενό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα Πέμπτη (6/8) οι δύο συλληφθέντες για την φωτιά στη Βοιωτία, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, ως ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας.
  • Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, μεταξύ άλλων για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο και πρόκληση βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.
  • Ο συνήγορος υπεράσπισης του δημάρχου Στυλίδας καλεί τη Δικαιοσύνη να διερευνήσει την υπόθεση χωρίς «εξιλαστήρια θύματα».

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Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα Πέμπτη (6/8) προκειμένου να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την φωτιά που ξεκίνησε από την Βοιωτία και «πέρασε» στην Δυτική Αττική, αφήνοντας πίσω της τρομακτικές καταστροφές.

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Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αιολικό πάρκο στη Βοιωτία προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής.

Ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων είναι ο δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου, ο οποίος συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο δεύτερος είναι ο εμφανιζόμενος ως τεχνικός υπεύθυνος του έργου.

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Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. 

Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για εμπρησμό σε δάσος ή δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, για πρόκληση βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και για φθορά ξένης περιουσίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που χρησιμοποιείται για κοινό όφελος, όπως πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά.

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Τι ισχυρίζεται ο συνήγορος του δημάρχου Στυλίδας

Ο συνήγορος υπεράσπισης του δημάρχου Στυλίδας Γιάννη Αποστόλου, Γιώργος Δούμας, μέσω του STAR Φθιώτιδας, υπογράμμισε πως ο εντολέας του προσήλθε οικειοθελώς για να συνδράμει στην έρευνα και δεν προκύπτει, κατά την εκτίμησή του, καμία ποινική ευθύνη, από τα στοιχεία της μέχρι τώρα δικογραφίας.

Παράλληλα επεσήμανε, ότι η επίμαχη μελέτη είχε υπογραφεί πριν ο κ. Αποστόλου αναλάβει καθήκοντα δημάρχου και καλεί τη Δικαιοσύνη, να διερευνήσει την υπόθεση, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς να αναζητούνται «εξιλαστήρια θύματα», αφήνοντας να εννοηθεί, ότι η πλήρης διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, πρέπει να ολοκληρωθεί πριν αποδοθούν ευθύνες.

 

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