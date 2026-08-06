Η εκρηκτική πορεία των τουρκικών εξαγωγών όπλων – 5,8 δισ. σε 7 μήνες

τουρκικών εξαγωγών αμυντικού και αεροδιαστημικού υλικού αντανακλά τη μετατροπή της Άγκυρας από εισαγωγέα σε υπολογίσιμο παγκόσμιο προμηθευτή όπλων. Με κινητήριο δύναμη τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα πυραυλικά συστήματα και τα ηλεκτρονικά, η τουρκική αμυντική βιομηχανία καταγράφει ιστορικά ρεκόρ, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη γεωπολιτική επιρροή της χώρας διεθνώς. Η ραγδαία άνοδος τωναμυντικού και αεροδιαστημικού υλικού αντανακλά τη μετατροπή της Άγκυρας από εισαγωγέα σε υπολογίσιμο παγκόσμιο προμηθευτή όπλων. Με κινητήριο δύναμη τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα πυραυλικά συστήματα και τα ηλεκτρονικά, η τουρκική αμυντική βιομηχανία καταγράφει ιστορικά ρεκόρ, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη γεωπολιτική επιρροή της χώρας διεθνώς.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η τουρκική αμυντική και αεροδιαστημική βιομηχανία διανύει την πιο παραγωγική και επικερδή περίοδο της ιστορίας της. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας (SSB), Χαλούκ Γκιοργκούν, οι εξαγωγές αμυντικού υλικού της χώρας σημείωσαν νέο ιστορικό ρεκόρ κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026.

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2026, οι τουρκικές αμυντικές εξαγωγές έφτασαν το 1,12 δισεκατομμύριο δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 14,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Η επίδοση αυτή οδήγησε το συνολικό άθροισμα των εξαγωγών για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 στα 5,79 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιπροσωπεύει ετήσια αύξηση της τάξης του 26,2%. Ακόμη πιο εντυπωσιακός είναι ο απολογισμός σε 12μηνη βάση, καθώς οι συνολικές αμυντικές εξαγωγές της Τουρκίας κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες ξεπέρασαν το ορόσημο των 11,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα επιτεύγματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η εγχώρια στρατιωτική βιομηχανία της γείτονος χώρας δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο κάλυψης των αναγκών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά έχει μετατραπεί σε έναν ισχυρό εξαγωγικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας.

Η εκτόξευση

Για να γίνει κατανοητή η κλίμακα της ανάπτυξης που έχει επιτύχει ο τουρκικός αμυντικός τομέας, είναι απαραίτητο να εξεταστεί η πορεία των αμυντικών εξαγωγών σε βάθος χρόνου. Η μεταμόρφωση της Τουρκίας από έναν καθαρό εισαγωγέα οπλικών συστημάτων σε έναν από τους κύριους προμηθευτές της παγκόσμιας αγοράς υπήρξε αποτέλεσμα πολυετούς και στοχευμένης κρατικής στρατηγικής.

Το 2015, οι αμυντικές εξαγωγές της Τουρκίας ανέρχονταν σε περίπου 1,68 δισεκατομμύρια δολάρια. Κατά την περίοδο εκείνη, η τουρκική αμυντική βιομηχανία βρισκόταν ακόμη στα πρώτα στάδια της διεθνούς της εξωστρέφειας, στηριζόμενη κυρίως σε εξαγωγές ελαφρών τεθωρακισμένων οχημάτων, φορητού οπλισμού, πυρομαχικών και επιμέρους εξαρτημάτων.

Πέντε χρόνια αργότερα, το 2020, παρά τις σοβαρές οικονομικές προκλήσεις και την παγκόσμια αναστολή λόγω της πανδημίας, οι τουρκικές εξαγωγές όπλων αυξήθηκαν στα 2,28 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2020 αποτέλεσε κομβικό σημείο καμπής, καθώς ήταν η περίοδος κατά την οποία τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη άρχισαν να προσελκύουν την παγκόσμια προσοχή λόγω της επιχειρησιακής τους εμπλοκής σε μέτωπα όπως η Λιβύη, η Συρία και το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Η πραγματική εκτόξευση των τουρκικών αμυντικών εξαγωγών συντελέστηκε κατά την τελευταία τριετία. Το 2023, οι εξαγωγές του τομέα υπερδιπλασιάστηκαν φτάνοντας τα 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς η ζήτηση για τουρκικά οπλικά συστήματα αυξήθηκε ραγδαία. Το 2024, η ανοδική τροχιά συνεχίστηκε με τις εξαγωγές να διαμορφώνονται στα 7,15 δισεκατομμύρια δολάρια, καλύπτοντας περισσότερες από 180 χώρες. Το 2025 καταγράφηκε ένα ακόμη εντυπωσιακό άλμα της τάξης του 50%, με τις αμυντικές εξαγωγές να αγγίζουν το ιστορικό υψηλό των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI) αποτυπώνουν ανάγλυφα αυτή την εξέλιξη. Σύμφωνα με την έκθεση του SIPRI για την περίοδο 2021-2025, η Τουρκία κατετάγη 11η μεταξύ των μεγαλύτερων εξαγωγέων συμβατικών όπλων παγκοσμίως, κατέχοντας μερίδιο 1,8% της παγκόσμιας αγοράς. Ο όγκος των τουρκικών αμυντικών εξαγωγών αυξήθηκε κατά 122% σε σύγκριση με την περίοδο 2016-2020, ενώ το μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά διπλασιάστηκε σε σχέση με το 0,8% που κατείχε την περίοδο 2015-2019.

Τι πουλάει

Η αλματώδης αύξηση των τουρκικών αμυντικών εξαγωγών στηρίζεται σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου της Τουρκίας, η μεγαλύτερη κατηγορία εξαγωγών για το περασμένο έτος υπήρξαν οι ρουκέτες, οι πύραυλοι και τα έξυπνα πυρομαχικά, οι πωλήσεις των οποίων απέφεραν 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, τα μη επανδρωμένα αεροπορικά συστήματα (UAV) παρέμειναν η πλέον προβεβλημένη κατηγορία, αποφέροντας 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία Baykar, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής drones στην Τουρκία, συνεχίζει να ηγείται της αγοράς. Πέραν των επιτυχημένων μοντέλων Bayraktar TB2 και Akinci, η Baykar σημειώνει νέες εμπορικές επιτυχίες με το μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος Kizilelma. Τον Μάιο του 2026, η εταιρεία υπέγραψε την πρώτη εξαγωγική συμφωνία για το Kizilelma με την Ινδονησία, η οποία αφορά την προμήθεια 12 αεροσκαφών με παραδόσεις από το 2028 και δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 48 μονάδες. Επιπλέον, η εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία με τον όμιλο EDGE των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την ενσωμάτωση κατευθυνόμενων όπλων αραβικής κατασκευής στα τουρκικά drones.

Στον τομέα των αμυντικών ηλεκτρονικών, η ASELSAN, η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου στην Τουρκία, κατέγραψε αύξηση 69% στα νέα εξαγωγικά συμβόλαια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, φτάνοντας τα 629 εκατομμύρια δολάρια. Στις συμφωνίες αυτές περιλαμβάνονται συμβόλαια ύψους 171 εκατομμυρίων δολαρίων με χώρες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, καθώς και ένα σημαντικό συμβόλαιο ηλεκτρονικού πολέμου ύψους 410 εκατομμυρίων δολαρίων με την Πολωνία. Τέλος, η κρατική εταιρεία STM ανακοίνωσε εξαγωγές των περιπλανώμενων πυρομαχικών (kamikaze drones) KARGU και ALPAGU προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας τη διείσδυση των τουρκικών συστημάτων σε δυτικές αγορές.

Η διείσδυση στη δύση

Οι εξαγωγές όπλων έχουν μετατραπεί σε θεμελιώδες εργαλείο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Η πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες εμπορικές συναλλαγές, αλλά δημιουργεί μακροπρόθεσμες σχέσεις εξάρτησης και συνεργασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν την εκπαίδευση προσωπικού, τη συντήρηση συστημάτων, τη συνδιαμόρφωση τεχνολογίας και τις κοινές παραγωγές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σταδιακή ενσωμάτωση των τουρκικών εταιρειών στις ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού. Σε μια περίοδο κατά την οποία τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ αναζητούν τρόπους να διαφοροποιήσουν τους προμηθευτές τους, να αναπληρώσουν τα εξαντλημένα αποθέματά τους και να μειώσουν την εξάρτησή τους από παραδοσιακούς κατασκευαστές, οι τουρκικές εταιρείες προβάλλουν ως μια ταχύτερη και πιο οικονομική εναλλακτική λύση. Η στρατηγική αυτονομία που επιδίωξε η Άγκυρα την τελευταία δεκαετία, ως απάντηση σε εξωτερικούς περιορισμούς και αμυντικές κυρώσεις, της επέτρεψε να αναπτύξει μια αυτάρκη βιομηχανία που πλέον ανταγωνίζεται άμεσα δυτικούς κολοσσούς.

Μελλοντικές προοπτικές

Η πορεία της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας από τα 1,68 δισεκατομμύρια δολάρια του 2015 και τα 2,28 δισεκατομμύρια του 2020 στα 10 δισεκατομμύρια του 2025 και τη συνεχιζόμενη άνοδο το 2026 αποδεικνύει τη δομική αλλαγή του ρόλου της Τουρκίας στο παγκόσμιο αμυντικό στερέωμα. Με στόχο την επίτευξη ετήσιων εξαγωγών που θα υπερβαίνουν τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια στο εγγύς μέλλον, η Άγκυρα εδραιώνει τη θέση της ως υπολογίσιμος προμηθευτής οπλικών συστημάτων, επηρεάζοντας τις ισορροπίες ισχύος τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου όσο και σε διεθνές επίπεδο.