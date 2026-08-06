Κωνσταντοπούλου για πυρκαγιές: «Αυτό που συμβαίνει δεν είναι ατύχημα αλλά έγκλημα διαρκές και συνεχιζόμενο»

Στη Βοιωτία και στις καμένες περιοχές, Άγιο Βασίλειο, Ξηρονομή, Δομβραίνα βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο πλευρό των πυρόπληκτων κατοίκων, για άλλη μια φορά, ενώ αργότερα θα βρεθεί στο Πόρτο Γερμενό.

Σε μια φορτισμένη ανάρτηση με φωτογραφίες των καμένων εκτάσεων και των ανεμογεννητριών, στη διάρκεια της περιοδείας της, η Ζωή, με βιωματικό τρόπο, αναφέρεται στη συνεχιζόμενη και ηθελημένη καταστροφή της χώρας, καταγράφει την θεσμική απραξία και μιλά για Εγκληματική Οργάνωση που κάνει μπίζνες πάνω στις ζωές και τη χώρα μας.

«Εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα. Η Πλεύση Ελευθερίας θα συνεχίσει να μάχεται. Εναπόκειται σε όλες και όλους μας να αποτινάξουμε την Εγκληματική Οργάνωση που κάνει μπίζνες πάνω στις ζωές και τη χώρα μας», τονίζει.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Ζωής:

Σήμερα επισκέπτομαι τις καμένες περιοχές σε Βοιωτία και Δυτική Αττική. Σαν σήμερα το 2018 είχαμε καταθέσει τη μήνυση για Κακούργημα στο Μάτι. Τέτοιες μέρες το 2021 ήμουν μες στις φωτιές στη Βόρεια Εύβοια. 10 Αυγούστου 2021 έκανα Διάβημα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Πλιώτα. 2022 Διάβημα για το Μάτι στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, Ντογιάκο. Αύγουστο 2023 διαρκείς κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, πάλι για τις φωτιές.

24 Αυγούστου 2023, Επίσημο και Κατεπείγον Διάβημα στην Εισαγγελέα Αρείου Πάγου Αδειλίνη, από την οποία ζήτησα ανάσυρση και συσχέτιση όλων των ποινικών δικογραφιών για τις πυρκαγιές. Αύγουστο του 2024 στο Χαλάνδρι, όπου κάηκε μια γυναίκα-εργαζόμενη, από την δασική πυρκαγιά που έφτασε στον αστικό ιστό. Πεντέλη, Βριλήσσια, Αστεροσκοπείο. Η ΕΜΥ και το Αστεροσκοπείο από το 2023 έχουν μετακινηθεί σε ασφυκτικό κυβερνητικό έλεγχο. 2025, Πάτρα. Πάλι η δασική πυρκαγιά μέσα στον αστικό ιστό.

Σε ολόκληρο αυτό το διάστημα εκατοντάδες παρεμβάσεις για τις καμένες περιοχές, τη Ρόδο, τη Δαδιά, τις Σέρρες, την Κρήτη, την Κέρκυρα, την Αλεξανδρούπολη όπου η φωτιά έφτασε στο Νοσοκομείο. Αυτό που συμβαίνει δεν είναι ατύχημα, είναι έγκλημα διαρκές και συνεχιζόμενο. Εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα. Η Πλεύση Ελευθερίας θα συνεχίσει να μάχεται. Εναπόκειται σε όλες και όλους μας να αποτινάξουμε την Εγκληματική Οργάνωση που κάνει μπίζνες πάνω στις ζωές και τη χώρα μας.

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου