Συγκλονίζει η τραγωδία στα Μάλια: Πνίγηκε για να σώσει τη φίλη της, μπροστά σε 3 ανήλικα παιδιά

Συγκλονίζει η τραγωδία με την Ολλανδή τουρίστρια, η οποία έχασε την ζωή της, στην προσπάθειά της να βοηθήσει την φίλη της που αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ κολυμπούσε, το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8), στα Μάλια, στην Κρήτη. Το τραγικό περιστατικό συνέβη μπροστά στα μάτια τριών ανήλικων παιδιών.

Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, οι δύο γυναίκες, ηλικίας περίπου 40 ετών, είχαν νοικιάσει από τη Χερσόνησο ένα μικρό ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος για μια βόλτα αναψυχής. Πρόκειται για σκάφος που μπορεί να ενοικιαστεί και να κυβερνηθεί χωρίς δίπλωμα, όπως πολλά αντίστοιχα που χρησιμοποιούν καθημερινά τουρίστες στις παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης. Μαζί τους στο ταχύπλοο βρίσκονταν τρία ανήλικα παιδιά. Τα δύο ήταν ηλικίας κάτω των 5 ετών, ενώ το τρίτο ήταν περίπου 15 ετών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μία από τις δύο γυναίκες είχε πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσει, ωστόσο, κάποια στιγμή αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και άρχισε να δυσκολεύεται μέσα στο νερό.

Η φίλη της, αντιλαμβανόμενη ότι κινδύνευε, επιχείρησε να τη σώσει. Αντί να της ρίξει κάποιο σωσίβιο ή άλλο μέσο επίπλευσης, έπεσε η ίδια στη θάλασσα και προσπάθησε να την προσεγγίσει.

Ωστόσο, η εξέλιξη ήταν απρόβλεπτη και τραγική. Η γυναίκα που είχε αρχικά αισθανθεί αδιαθεσία κατάφερε τελικά να σωθεί, όμως η φίλη της, η οποία είχε πέσει στο νερό για να τη βοηθήσει, έχασε τη ζωή της από την υπερπροσπάθεια να την σώσει.

Πνίγηκε μπροστά στα μάτια των παιδιών

Όλα συνέβησαν μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά που παρέμεναν πάνω στο νοικιασμένο ταχύπλοο και παρακολουθούσαν έντρομα τις δύο γυναίκες να παλεύουν μέσα στη θάλασσα.

Τα παιδιά άρχισαν να φωνάζουν για βοήθεια, με τις κραυγές τους να κινητοποιούν ανθρώπους που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν jet ski από γειτονικές επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων, προκειμένου να βοηθήσουν.

Η άτυχη τουρίστρια ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στην ακτή. Παρά την κινητοποίηση και την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, είχε ήδη καταλήξει και δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Μέσα σε λίγα λεπτά, μια συνηθισμένη καλοκαιρινή βόλτα με νοικιασμένο σκάφος μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία για τη διασωθείσα φίλη της γυναίκας και τα τρία παιδιά που είδαν το περιστατικό να εκτυλίσσεται μπροστά τους.