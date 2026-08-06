Σαλμονέλα στις ΗΠΑ: Πιπεριές χαλαπένιο από το Μεξικό συνδέονται με εκατοντάδες κρούσματα

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Οι υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ ερευνούν νέα πολυπολιτειακή έξαρση σαλμονέλας, η οποία έχει συνδεθεί με πιπεριές χαλαπένιο από το Μεξικό και μέχρι στιγμής έχει προκαλέσει 345 κρούσματα σε 27 πολιτείες.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), 36 άνθρωποι έχουν χρειαστεί νοσηλεία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος.

Ανάκληση προϊόντων και έρευνα στις αλυσίδες εστίασης

Η έρευνα οδήγησε στην ανάκληση πιπεριών χαλαπένιο που διανεμήθηκαν από την εταιρεία Coast Citrus Distributors σε εστιατόρια, μεταξύ των οποίων οι αλυσίδες Chipotle Mexican Grill και QDOBA.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα περιστατικά καταγράφηκαν μεταξύ 19 Ιουνίου και 20 Ιουλίου, ενώ οι πιπεριές προέρχονταν από κοινό παραγωγό στην πολιτεία Σιναλόα του Μεξικού.

Η FDA ανακοίνωσε ότι η Coast Citrus συμφώνησε να αποσύρει όσα προϊόντα παραμένουν στην αγορά και έχει ήδη ενημερώσει τους πελάτες της.

Οι αλυσίδες απέσυραν τις πιπεριές

Η Chipotle ανακοίνωσε ότι από τις 20 Ιουλίου άλλαξε προμηθευτή για τις πιπεριές χαλαπένιο που χρησιμοποιεί στα εστιατόριά της.

Από την πλευρά της, η QDOBA σταμάτησε να χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες πιπεριές στις 28 Ιουλίου και πλέον δεν τις σερβίρει.

Παράλληλα, η FDA διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει πλέον ενεργός κίνδυνος για τους καταναλωτές που επισκέπτονται τα συγκεκριμένα εστιατόρια, καθώς τα ύποπτα προϊόντα έχουν αποσυρθεί.

Τα συμπτώματα της σαλμονέλας

Η λοίμωξη από σαλμονέλα μπορεί να προκαλέσει:

διάρροια,

πυρετό,

κράμπες και έντονους πόνους στην κοιλιά.

Οι επιπλοκές μπορεί να είναι σοβαρές κυρίως για μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Νέα ανησυχία για την ασφάλεια των τροφίμων

Το νέο περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη έξαρση κυκλοσπορίασης στις ΗΠΑ, η οποία συνδέθηκε με μαρούλια που χρησιμοποιήθηκαν σε εστιατόρια Taco Bell.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν εντοπίσει ως πιθανή πηγή της μόλυνσης εγκαταστάσεις της Taylor Farms στο κεντρικό Μεξικό, ενώ την Τετάρτη η έρευνα επεκτάθηκε σε 15 πολιτείες.

Η FDA καλεί τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να μην καταναλώνουν, πωλούν ή σερβίρουν τις ανακληθείσες πιπεριές χαλαπένιο που προέρχονται από τη Σιναλόα, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.