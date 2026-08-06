Συρία: Έκρηξη παγιδευμένου οχήματος στη Δαμασκό – Νεκροί και τραυματίες

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Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην πόλη Τζαραμάνα, στα προάστια της Δαμασκού, σύμφωνα με τη συριακή κρατική τηλεόραση Ekhbariya.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε το κρατικό δίκτυο, η έκρηξη προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί σε όχημα.

Οι πρώτες πληροφορίες

Πηγή των συριακών υπηρεσιών ασφαλείας ανέφερε ότι τα αρχικά στοιχεία της έρευνας δείχνουν πως πρόκειται για παγιδευμένο αυτοκίνητο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα θύματα ή τον πιθανό στόχο της επίθεσης.

Major explosion in Damascus! There are casualties following a terrorist attack in the Jaramana neighborhood of Damascus, which is predominantly inhabited by Druze.

Photo 4/A bomb has been planted in the vehicle. pic.twitter.com/G4n8PUosGa — إبو riah (@_R14h3bu) August 6, 2026

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της έκρηξης και η ταυτότητα των δραστών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις συριακές αρχές για τον ακριβή αριθμό των νεκρών και των τραυματιών.

Druze civilians were killed and wounded after an IED exploded inside a public bus in Jaramana, near Damascus. gangs affiliated with Syrian President Abu Mohammad al-Julani planted the device. https://t.co/WBdKFMlJy9 pic.twitter.com/nrqEsm8w94 — DDF NEWS (@ddfmarketing1) August 6, 2026