Βρετανία: Ο Μπέρναμ μπλοκάρει το «παράθυρο» πρόωρης αποφυλάκισης για δράστες σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών

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Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει επειγόντως σε έλεγχο υποθέσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι καταδικασμένοι για συμμετοχή σε κυκλώματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων (grooming gangs) δεν θα μπορέσουν να αποφυλακιστούν πρόωρα.

Η παρέμβασή του έγινε μετά από δημοσίευμα των Times, σύμφωνα με το οποίο ορισμένοι καταδικασμένοι ενδέχεται να επωφεληθούν από το νέο πρόγραμμα πρόωρης αποφυλάκισης, που σχεδιάστηκε για να αποσυμφορήσει τις βρετανικές φυλακές.

Το «παράθυρο» στον νόμο

Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι όσοι έχουν καταδικαστεί για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα, καθώς και τα μέλη κυκλωμάτων grooming, θα εξαιρεθούν από το πρόγραμμα πρόωρης αποφυλάκισης που τίθεται σε εφαρμογή τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχει ένα νομικό «παράθυρο» για όσους διέπραξαν τα εγκλήματά τους πριν από την εφαρμογή του Νόμου περί Σεξουαλικών Αδικημάτων του 2003 (Sexual Offences Act 2003).

Επειδή οι καταδίκες τους βασίστηκαν σε παλαιότερη νομοθεσία, οι συγκεκριμένες υποθέσεις δεν περιλαμβάνονται αυτομάτως στις εξαιρέσεις του νέου συστήματος πρόωρης αποφυλάκισης.

Εντολή για επανεξέταση όλων των υποθέσεων

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε ότι ο Μπέρναμ έχει ζητήσει προσωπικά από το υπουργείο Δικαιοσύνης να εξετάσει μία προς μία τις σχετικές υποθέσεις.

«Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του συστήματος ποινών, ο πρωθυπουργός ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να πραγματοποιήσει εις βάθος έλεγχο ώστε να εντοπιστούν όλες οι υποθέσεις που σχετίζονται με κυκλώματα grooming», ανέφερε.

«Η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με επείγουσες διαδικασίες. Το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον πρωθυπουργό, ο οποίος παρενέβη προσωπικά ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτοί οι αποτρόπαιοι δράστες θα αντιμετωπιστούν όπως αξίζουν τα θύματά τους».

Αναζητούν ακόμη και έντυπους φακέλους

Σύμφωνα με τους Times, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν ακόμη και παλαιούς έντυπους φακέλους, ώστε να εξακριβωθεί η φύση των εγκλημάτων που είχαν διαπραχθεί πριν από το 2003 και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο πρόωρης αποφυλάκισης καταδικασμένων μελών κυκλωμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.