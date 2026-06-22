Καιρός: Ζέστη και ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση

Ζέστη θα επικρατήσει σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, καθώς η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ.

Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Στις περιοχές αυτές θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι και η θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τοπικά τους 35 βαθμούς και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς. Στην ανατολική νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 31 βαθμούς, ενώ στα νότια θα φτάσει τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα, στην κεντρική Μακεδονία, οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα, στην κεντρική Μακεδονία, οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Στα ορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Στα ορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 βαθμούς. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά και τα νότια θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά και τα νότια θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια θα φτάσει τοπικά τους 32 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Τη νύχτα οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Τη νύχτα οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 23-06-2026

Στην κεντρική Μακεδονία θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, στα ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-06-2026

Λίγες νεφώσεις θα σημειωθούν στη χώρα, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά, ενώ κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-06-2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά, ενώ κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-06-2026