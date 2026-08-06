Ζελένσκι: Η Ουκρανία αναπτύσσει το δικό της αντιβαλλιστικό σύστημα «FREYJA» – «Έχουμε τη γνώση και τις δυνατότητες»

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Η Ουκρανία επιταχύνει την ανάπτυξη του δικού της αντιβαλλιστικού συστήματος αεράμυνας FREYJA, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι η χώρα διαθέτει πλέον την επιστημονική βάση, την τεχνογνωσία και τις τεχνολογικές δυνατότητες για να δημιουργήσει ένα σύστημα που μέχρι σήμερα έχουν καταφέρει να αναπτύξουν μόνο ελάχιστα κράτη στον κόσμο.

Η ανακοίνωση έγινε μετά από σύσκεψη που είχε ο Ουκρανός πρόεδρος με κορυφαίους κυβερνητικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους για την πορεία του προγράμματος.

«Η Ουκρανία έχει αυτή τη δυνατότητα»

Σε ανάρτησή του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι στη σύσκεψη εξετάστηκε η πρόοδος του προγράμματος FREYJA Anti-Ballistic Missile Program, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα για τα επόμενα στάδια ανάπτυξης.

«Η ανάπτυξη των δικών μας βαλλιστικών δυνατοτήτων και η δημιουργία ενός νέου αντιβαλλιστικού συστήματος είναι ένα εγχείρημα που μόνο μια μικρή μειονότητα χωρών στον κόσμο έχει καταφέρει να υλοποιήσει. Η Ουκρανία έχει αυτή τη δυνατότητα», δήλωσε.

Όπως τόνισε, η χώρα διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική βάση και εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ οι ουκρανικές αμυντικές βιομηχανίες έχουν πλέον φτάσει στο απαιτούμενο τεχνολογικό επίπεδο.

Τα πρώτα αποτελέσματα έως το 2027

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, τα πρώτα ουσιαστικά αποτελέσματα του προγράμματος αναμένονται από τα τέλη του 2026 έως τα μέσα του 2027.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης καθορίστηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ενώ ορίστηκαν και οι αρμόδιοι για την επιτάχυνση κρίσιμων τμημάτων του προγράμματος.

Στο έργο συμμετέχουν το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας και Άμυνας, η κυβέρνηση, το υπουργείο Άμυνας, η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών, η Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας, η πλατφόρμα αμυντικής καινοτομίας Brave1, καθώς και κορυφαίες ουκρανικές εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας.

Στόχος, μια ευρωπαϊκή εναλλακτική των Patriot

Το πρόγραμμα FREYJA παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2026 και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ευρωπαϊκή, ανοικτής αρχιτεκτονικής εναλλακτική στο αμερικανικό σύστημα αεράμυνας Patriot.

Η ανάπτυξή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση στα αποθέματα αντιαεροπορικών πυραύλων, λόγω των συνεχών ρωσικών επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Τα μεγαλύτερα εμπόδια

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι στη σύσκεψη εξετάστηκαν και οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το πρόγραμμα.

Μεταξύ αυτών είναι η εξασφάλιση κρίσιμων εξαρτημάτων, η ενίσχυση της τεχνολογικής συνεργασίας με διεθνείς εταίρους και η μεταφορά μεγαλύτερου μέρους της παραγωγής εντός της Ουκρανίας.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις χώρες που ήδη συμμετέχουν στα ουκρανικά αμυντικά προγράμματα, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια κοινή και μεγάλης κλίμακας αντιβαλλιστική ικανότητα απέναντι στις σύγχρονες απειλές.

«Το FREYJA προχωρά και αυτό είναι σημαντικό. Η Ευρώπη χρειάζεται μια κοινή και πραγματικά μεγάλης κλίμακας δυνατότητα για να αμύνεται αποτελεσματικά απέναντι σε κάθε βαλλιστική απειλή», δήλωσε, καλώντας περισσότερες χώρες να συμμετάσχουν στη σχεδιαζόμενη Αντιβαλλιστική Συμμαχία.

I held a meeting on the development of our ballistic capabilities and the implementation status of the FREYJA Anti-Ballistic Missile Program. The agencies involved reported on the current needs and the stages completed as of now. We set a schedule and designated those responsible… pic.twitter.com/MFHvJOmqIk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 6, 2026

Συζητήσεις και για πυραύλους Patriot

Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις επαφές με τους συμμάχους για την προμήθεια πυραύλων PAC-2 και PAC-3, που χρησιμοποιούνται από τα συστήματα Patriot.

Όπως ανέφερε, αναμένει συγκεκριμένα αποτελέσματα από το υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Άμυνας στις διαπραγματεύσεις με τις χώρες που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να στηρίξουν την ουκρανική αεράμυνα.