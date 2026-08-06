Ναύπλιο: Προφυλακίστηκαν οι δύο Ινδοί για τη δολοφονία του ψυχολόγου

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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι, ινδικής καταγωγής, οι οποίοι έχουν ομολογήσει τη δολοφονία του 58χρονου ψυχολόγου στα Ίρια Αργολίδας.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα Ναυπλίου, όπου ολοκληρώθηκαν οι απολογίες τους. Μετά τη διαδικασία αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση, ενώ σε βάρος τους έχουν ασκηθεί βαρύτατες κατηγορίες για την ανθρωποκτονία του 58χρονου, όπως μεταδίδει το patrisnews.com.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Ο 58χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική περιοχή της Κάντιας, ενώ οι πολύήμερες έρευνες της Αστυνομίας οδήγησαν τελικά στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων στην Αθήνα.

Τι λέει ο δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων

Μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας, δηλώσεις για την υπόθεση έκανε ο ένας εκ των δύο συνηγόρων υπεράσπισης, Παναγιώτης Μπέσκας.