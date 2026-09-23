Γιώργος Μαζωνάκης: Ενισχύεται το σενάριο για χορήγηση μέθης στον τραγουδιστή – Η γιατρός τηλεφώνησε σε αναισθησιολόγο μετά την ανακοπή

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Μπορεί να έχουν περάσει δύο εβδομάδες από την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή, ωστόσο ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό τι πραγματικά συνέβη κατά τη διάρκεια της παραμονής του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν προκύψει πολλές μαρτυρίες για χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη, πριν από την πλασμαφαίρεση. Οι αρχές εξετάζουν αν η προφυλακισμένη γιατρός, η οποία αρχικά είχε ισχυριστεί ότι ο τραγουδιστής ήταν σε υπερδιέγερση όταν έφτασε στο ιατρείο, του χορήγησε μέθη. Αυτό θα επιβεβαιωθεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Ωστόσο οι δύο εργαζόμενες του ιατρείου έχουν αναφερθεί σε μέθη σε δηλώσεις τους. Συγκεκριμένα η γραμματέας των δύο κατηγορούμενων γιατρών αποκάλυψε ότι άκουσε τη λέξη «μέθη» να αναφέρεται μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ άλλη εργαζόμενη έστειλε μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο που έλεγε: «Άστα. Η …, τού έδωσε μέθη».

Το κρίσιμο τηλεφώνημα σε αναισθησιολόγο μετά την ανακοπή

Τα όσα είπε η γραμματέας για τη χορήγηση αναισθητικής ουσίας στον Γιώργο Μαζωνάκης φαίνεται πως επιβεβαιώνεται και από ένα τηλεφώνημα μέσα από το ιατρείο του Κολωνακίου.

Σύμφωνα με το Mega, περίπου στις 16:15 λίγα λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, μία γυναίκα φέρεται να κάλεσε μια αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου, η οποία είναι εξωτερική συνεργάτιδα του ιατρείου και την καλούν σε έκτακτες περιπτώσεις. Η κλήση διήρκησε λίγα δευτερόλεπτα

«Έχω χορηγήσει σε ασθενή μέθη (αναισθητική ουσία). Έχω χορηγήσει και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να δώσω σε αυτή την περίπτωση;» αναφέρεται στην κλήση, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Τι λένε οι ειδικοί

Σημειώνεται ότι είτε πρόκειται για ήπιο είτε για ισχυρό αναισθητικό απαγορεύεται να το δώσει ένας ανειδίκευτος γιατρός.

«Σίγουρα οφείλει η καταστολή να χορηγείται από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να αναστείλουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες από τα φάρμακα αυτά», δήλωσε η αναισθησιολόγος, Μαρία Μπουσούλα Κατσιβαρδάκου.

Αναισθησιολόγοι ανέφεραν στο Mega, πως ακόμη και ένα ήπιο -φαινομενικά αθώο- αναισθητικό μπορεί να αποτελέσει φονικό όπλο στα χέρια ενός μη ειδικού.

«Για εμάς όμως οτιδήποτε μπορεί να καταστείλει την αναπνοή δεν είναι αθώο. Γιατί καταστέλλεται το αναπνευστικό. Σταματά να αναπνέει ο άνθρωπος» τόνισε ο αναισθησιολόγος Δημήτρης Μανίκης.

Σκεφτείτε τι περιθώρια έχει να δράσει ένας γιατρός που δεν είναι αναισθησιολόγος που δεν έχει αναπνοή ο ασθενής και θα πρέπει να παρέμβει σε μια κατάσταση πανικού, σε μια συνθήκη που του συμβαίνει πρώτη φορά. Γι’ αυτό λέμε όχι δεν πρέπει να χορηγείται μέθη στα ιατρεία» υπογράμμισε ο κ. Μανίκης,