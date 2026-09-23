Κοντογεώργης στον Realfm 97,8: Επιδίωξή μας μια ισχυρή διακυβέρνηση – Οι πόρτες για να υπάρξει συνεννόηση όταν έρθει εκείνη η ώρα, φαίνονται κλειστές

Για τον σχεδιασμό της κυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια στα καύσιμα, τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών και την επανεμφάνιση του Ηλία Κασιδιάρη, μίλησε ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Ερωτηθείς αρχικά αν εξανεμίστηκαν τα πολιτικά οφέλη που προσδοκούσε η κυβέρνηση, μετά τη ΔΕΘ, λόγω της ενεργειακής κρίσης, σχολίασε: «Η πραγματικότητα και η καθημερινότητα τρέχουν και δεν μπορείς να σταματήσεις τη ζωή επειδή ό,τι έγινε, έγινε στη ΔΕΘ και είχαμε μια βασική πολιτική επιδίωξη που ήταν τη βελτίωση και την απόδοση ελληνικής οικονομίας να την επιστρέψουμε κατά το δικαιότερο τρόπο κατά την άποψή μας, πίσω στην ελληνική κοινωνία. Προφανώς όταν έχει ενσκήψει μια τόσο μεγάλη κρίση στον Περσικό Κόλπο, οφείλεις και να τη διαχειριστείς. Και όπως το έχουμε κάνει και στις άλλες εισαγόμενες κρίσεις, έτσι θα το κάνουμε τώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ τους πολίτες- πέρα από αυτή τη συζήτηση που σε κάποια θέματα μπορεί να είναι πρόωρη και περιττή για κάποιες παραμέτρους του προβλήματος- είναι ότι περιμένουν να δουν τελικά τι θα πληρώσουν».

«Αν παραταθεί αυτή η εικόνα, χρειάζεται μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση»

«Αυτή νομίζω είναι και η ουσία όλων των πολιτικών. Αυτό νομίζω το οποίο ενδιαφέρει τους περισσότερους πολίτες και στα αστικά κέντρα, αλλά και στις απομακρυσμένες περιοχές που προφανώς έρχεται ο χειμώνας κάπως νωρίτερα και υπάρχουν άλλες συνθήκες, είναι ακριβώς το τι θα γράψει το καντράν» συμπλήρωσε.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ Στέλιου Πέτσα που ζήτησε πιο γενναία μέτρα και τάχθηκε υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ, είπε: «Καταρχήν από τον Απρίλιο έχουμε αρχίσει να στηρίζουμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους πολίτες, πάντοτε με μία προσωρινότητα γιατί κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει και βλέπετε πώς αλλάζουν καθημερινά και οι συνθήκες στο διεθνές πεδίο, καθώς υπάρχει μια τρομερή ρευστότητα. Άρα, θα πρέπει αποφασιστικά, αποτελεσματικά, αλλά και συντηρητικά και με σύνεση, να λειτουργείς σε αυτό το περιβάλλον. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις λύσεις που πρέπει να υπάρχουν, σωστά το αναφέρει και ο κ. Πέτσας ότι τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν παραταθεί αυτή η εικόνα, χρειάζεται μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, και αυτό είναι που έχει αναδείξει ο Πρωθυπουργός».

«Μέχρι τότε όμως έχεις μια κυβέρνηση που δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια, έχει κάνει τα κουμάντα της, έχει ασκήσει μια συγκεκριμένη πολιτική, στηρίζει πάντοτε αποτελεσματικά τους πολίτες για να μην βυθιστούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να μην υπονομευτεί η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας» συνέχισε, συμπληρώνοντας ότι ολοκληρώνονται οι τεχνικές συζητήσεις που είναι απαραίτητες και στο εσωτερικό της κυβέρνησης και με την αγορά και τα διυλιστήρια. «Εγκαίρως και ενόψει του Οκτώβρη θα υπάρχει παρέμβαση και στο ντίζελ, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνησης γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην έχουμε δευτερογενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό και όσο μπορούμε, να τις απομειώσουμε, και βέβαια σε αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους συμπολίτες μας και εμάς, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανσης, διευρυμένο εκεί που πρέπει», συνέχισε ο κ. Κοντογεώργης.

Ερωτηθείς εάν η ΕΕ θα δώσει το «πράσινο φως» για τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, έστω και για ένα χρονικό διάστημα, είπε: «Δεν το ξέρω και γι’ αυτό θεωρώ και όλη αυτή τη συζήτηση λίγο πρόωρη, από την άποψη ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δεδομένα».

Επίσης, απαντώντας στην κριτική κομμάτων της αντιπολίτευσης, που ζητούν άμεσα μείωση του ΕΦΚ, ανέφερε ότι δεν μπορεί να γίνει γιατί αυτομάτως θα πρέπει να κοπεί μια ισόποση δαπάνη ή να υπάρχει ένας νέος ισοϋψής φόρος.

«Αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη δυνατότητα δεν την έχει. Και ο μόνος τρόπος είναι να υπάρξει μια ευελιξία στους κανονισμούς που υπάρχουν, προκειμένου τότε να αξιολογηθεί και σοβαρά από εμάς και η επίδραση που θα έχει.

Εμάς μας ενδιαφέρει και τον πολίτη τον ενδιαφέρει τι θα γράψει τελικά η αντλία. Ο τρόπος πάντοτε αξιολογείται με βάση τις συνθήκες, τις δυνατότητες αλλά και τις διεθνείς συνθήκες. Υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένη πρωτοβουλία για να αυξήσουμε τα στρατηγικά αποθέματα. Θα επηρεάσει αυτό, αν προχωρήσει, τη διεθνή τιμή; Προφανώς. Άρα εμείς θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να λειτουργούμε, δηλαδή με μεγάλη ακρίβεια γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι έχουμε μπροστά μας» πρόσθεσε ο κ. Κοντογεώργης.

Για Τσίπρα και Μπακογιάννη

Σχετικά με τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας και τις προτάσεις του για φθηνότερα καύσιμα, σχολίασε μεταξύ άλλων: «Δεν του κοστίζει κάτι του κ. Τσίπρα να τα λέει αυτά. Η μετάταξη των καυσίμων στον μειωμένο συντελεστή δεν μπορεί να γίνει, δεν ξέρω αν το γνωρίζει ή δεν το γνωρίζει, και αν γίνεται σκόπιμα ή απλά θέλει να δημιουργήσει μια σύγχυση».

«Αν όμως υποβληθεί στη βάσανο του συγκεκριμένου, βλέπετε ότι αρχίζει μετά η αοριστολογία, γιατί τον ΦΠΑ δεν μπορείς να τον κατεβάσεις στον μειωμένο συντελεστή. Για τον ΕΦΚ είπαμε ότι έχει συμμετοχή περίπου 4 δισ. ευρώ το χρόνο, άρα αν πας μειωθεί στο μισό, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, είναι 2 δισ. Άρα θα πρέπει να μας πει ο κ. Τσίπρας ποια ισόποση δαπάνη προτείνει να κόψουμε. Όμως, υπενθυμίζω ότι εκείνος αύξησε τους φόρους στα καύσιμα, όταν ήταν στην κυβέρνηση. Εμείς το 2022 και το 2023 φορολογήσαμε τα υπερκέρδη (σ.σ. των διυλιστηρίων) και βέβαια υπάρχει μια συνεννόηση με τα διυλιστήρια που συμμετέχουν ήδη στην προσπάθεια που γίνεται. Έχουν διατεθεί περίπου 95 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουν να συμμετέχουν. Επομένως, όλα όσα προτείνει ο κ. Τσίπρας, μπορεί να ακούγονται εύκολα, ανέξοδα, ευχάριστα, όταν πας όμως στη συζήτηση για το τι πραγματικά μπορεί να γίνει ή την εναλλακτική που υπάρχει, προφανώς δυσκολεύουν τα πράγματα» πρόσθεσε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Στην πολιτική επικαιρότητα, ο κ. Κοντογεώργης κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, που μίλησε για αλαζόνες υπουργούς. «Η κ. Μπακογιάννη είναι μια πολύ σοβαρή και έμπειρη πολιτικός, την οποία και εγώ προσωπικά ακούω πάρα πολλές φορές, αλλά επισημαίνει κάτι το οποίο αποτελεί και διαχρονικό ζητούμενο, δηλαδή την αξία που έχει και πρέπει να έχει το δημόσιο ύφος για τον καθέναν προσωπικά, που ασχολείται με τα κοινά, αλλά και συνολικά σε μία διακυβέρνηση» είπε.

«Ο Πρωθυπουργός δίνει το μέτρο το οποίο υποχρεούμαστε όλοι να υπηρετούμε. Νομίζω όλοι έχουμε την αίσθηση της ευθύνης της θέσης μας και των υποχρεώσεων που αυτή συνεπάγεται και η βασική μας δουλειά είναι να σκύβουμε πάνω τα προβλήματα για να κάνουμε τη δουλειά μας με μετριοπάθεια και με το δημόσιο ύφος το οποίο επιβάλλεται. Η κ. Μπακογιάννη επισημαίνει κάτι το οποίο είναι πάντοτε ένα διαχρονικό ζητούμενο και ο Πρωθυπουργός δίνει αυτό το μέτρο και είναι δουλειά όλων μας να κινούμαστε σε αυτή τη γραμμή» συμπλήρωσε.

Τι είπε για ενδεχόμενες συνεργασίες

Ερωτηθείς με ποιους θα συνεργαστεί η ΝΔ μετά τις εκλογές, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ακόμα βρίσκεται μακριά από την αυτοδυναμία, είπε: «Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός λέει κάτι προφανές. Εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο και είναι η φιλοδοξία μας. Θεωρούμε ότι με αυτοδύναμες κυβερνήσεις, ειδικά και για την επόμενη τετραετία, η χώρα μας μπορεί να κάνει τώρα που έχει σταθεροποιηθεί – με τα καλά της και με τα στραβά της, αλλά έχει κάνει κάποια βήματα σημαντικά, περισσότερα σε κάποιους τομείς, λίγο λιγότερα σε κάποιους άλλους, αλλά δεν είμαστε εκεί που ήμασταν – ένα άλμα στιβαρό προς το μέλλον. Απαιτείται μια ισχυρή διακυβέρνηση και αυτή είναι η επιδίωξή μας. Αυτή τη στιγμή οι συνθήκες δεν επιτρέπουν να γίνει κάποια άλλη συζήτηση. Γιατί και οι πόρτες αυτές, για να μπορέσει να υπάρξει και μια συνεννόηση όταν έρθει εκείνη η ώρα, φαίνονται κλειστές και με καταστατικές αποφάσεις. Άρα και για μας, είναι μονόδρομος. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε ότι ο Πρωθυπουργός με υπευθυνότητα, όπως νομίζω και με υπευθυνότητα τοποθετείται, θα διαχειριστεί την εντολή την οποία θα λάβει όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και τη βραδιά των εκλογών. Ο στόχος όμως είναι αυτός».

«Οι πόρτες είναι συγκεκριμένες και αυτή τη στιγμή δεν είναι ανοιχτές. Λέω όμως ότι ο Πρωθυπουργός από το 2016 και μέχρι σήμερα απευθύνεται σε μια ευρύτερη συμμαχία ανθρώπων, που από το 2016 και μετά στοιχήθηκαν προκειμένου η πατρίδα μας να αλλάξει, χωρίς οι διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος να εμποδίζουν αυτή τη συστράτευση. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η κοινωνική συμμαχία είναι ακόμα ισχυρή. Προφανώς δεν είναι στην ένταση που ήταν τα προηγούμενα χρόνια» τόνισε ο Κοντογεώργης, σημειώνοντας ότι «υπάρχει μια θετική αναμονή από ανθρώπους που κινούνται οριζόντια στο πολιτικό σύστημα να δούν και το αποτέλεσμα της δουλειάς μας στο τέλος της τετραετίας και ταυτόχρονα βέβαια και την προγραμματική πρόταση για τη συνέχεια».

Τέλος, με αφορμή την επανεμφάνιση του Ηλία Κασιδιάρη, ρωτήθηκε για τις αναλύσεις ορισμένων ότι μπορεί η κυβέρνηση να θεωρεί ότι την ευνοεί να κατέβει με κάποιον τρόπο στις εκλογές γιατί θα «κόψει» από αντιπάλους τους στον χώρο δεξιότερα της ΝΔ, σχολίασε: «Τίποτα καλό δεν έχει όταν υπάρχουν στο προσκήνιο άνθρωποι, αντιλήψεις που επιβουλεύονται τη δημοκρατία μας, η οποία ναι μεν είναι ισχυρή αλλά δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και σε αυτές τις αντιλήψεις πρέπει να είναι ενιαίο και αδιαίρετο από όλους και αυτό αφορά και τις πολιτικές δυνάμεις και τα ΜΜΕ και όλους. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει δώσει εργαλεία σε σχέση με το νομοθετικό κομμάτι για αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά θα αξιολογηθούν από τον Άρειο Πάγο όταν γίνει ανακήρυξη των υποψηφίων και των κομμάτων και εκεί θα τοποθετηθούμε.

Αλλά δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη, ούτε μπορείς να κάνεις, ειδικά για τέτοια ζητήματα, μικροκομματικούς υπολογισμούς. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι να ισχυροποιούμε τη δημοκρατία μας και αυτό θα γίνεται όταν η πολιτική παράγει αποτελέσματα. Οι πολίτες κατανοούν τι κάνεις, τις δυσκολίες, δέχεσαι την κριτική, λογοδοτείς και κοιτάζεις να ενδυναμώνεις με την παρουσία σου και το λόγο σου, την εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει στο πολιτικό σύστημα».