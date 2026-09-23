Πυρά Κωνσταντοπούλου σε ΝΔ-ΠΑΣΟΚ: Καταγγέλλει «παρακρατική βιομηχανία ψευδομηνύσεων» εναντίον της

Μέσω κοινοβουλευτικής της παρέμβασης, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβερνητικής πλειοψηφίας και του ΠΑΣΟΚ που συντάχθηκε μαζί της. Με αφορμή τη διαδικασία άρσης της ασυλίας της, καταγγέλλει συντονισμένη μεθόδευση πολιτικής της εξόντωσης και στοχοποίησης, συνδέοντας άμεσα τις δικαστικές διώξεις εναντίον της, με τη δράση της, για την αποκάλυψη της αλήθειας στην υπόθεση της τραγωδίας, των Τεμπών.

Καταγγελία για βιομηχανία μηνύσεων και πολιτική στοχοποίηση

Ξεκινώντας την τοποθέτησή της, η κ. Κωνσταντοπούλου, έκανε λόγο για «βιομηχανία παραγωγής ψευδομηνύσεων και συστηματική προσπάθεια «κάμψης» της κοινοβουλευτικής και πολιτικής της δραστηριότητας».

«Καλημέρα στους ελάχιστους βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης, που αποφασίζει με βιομηχανικό τρόπο, πρώτον την παραγωγή ψευδομηνύσεων εναντίον μου ως πολιτικής αρχηγού, και δεύτερον την υπερψήφιση άρσης ασυλίας μου ως πολιτικής αρχηγού με μηνύσεις οι οποίες μεθοδεύονται με παρακρατικό τρόπο, όλες εκπορευόμενες και συνδεδεμένες με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και το παρακράτος που έχει εγκαταστήσει. Και τρίτον, απεργάζεται την ίδια ώρα την προστασία των στελεχών της, Αυγενάκη και Λαζαρίδη.»

«Θέλετε να απενεργοποιηθώ από την άσκηση των καθηκόντων μου»

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρθηκε στη χρήση καταχρηστικών μηνύσεων (SLAPP) από κατώτερα αστυνομικά όργανα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για εντεταλμένη προσπάθεια εξουδετέρωσής της.

«Έρχεστε στην ίδια συνεδρίαση και οι ίδιοι άνθρωποι που αποφασίσατε την άρση ασυλίας μου μαζί με το ΠΑΣΟΚ, κ. Μάντζο, αποφασίσατε τη στοχοποίησή μου με παρακρατικό τρόπο από έναν αστυνομικό, ο οποίος δεν είναι ο πρώτος, είναι ο πολλοστός που κάνει μήνυση. Δηλαδή, κατώτεροι αστυνομικοί μηνύουν πολιτικό αρχηγό, προφανέστατα με εντολή και πλάτες του συστήματος, και προφανέστατα στη διαδικασία μιας SLAPP μεθοδολογίας προκειμένου να απενεργοποιηθώ και στην άσκηση των καθηκόντων μου ως βουλευτής και πολιτικός αρχηγός, αλλά και ως συνήγορος υποστήριξης των θυμάτων των Τεμπών.»

«Κρύβατε για τρία χρόνια το υλικό για τα Τέμπη»

Περνώντας στον πυρήνα των καταγγελιών της, εστίασε στις αποκαλύψεις για τη συγκάλυψη πρωτογενούς υλικού από τους πραγματογνώμονες και τις τοπικές αρχές στη Λάρισα.

«Ας έρθουμε στον κύριο Πασσιώτη εν προκειμένω. Ένας αρχιφύλακας ή υπαρχιφύλακας υπηρετεί πάντως στη Λάρισα και κατελήφθη τον Μάρτιο του 2024 την ώρα που οι συγγενείς των θυμάτων προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρωτογενές βιντεοληπτικό υλικό. Αποκάλυψα προσωπικά, με ερωτήσεις μου στον μάρτυρα Μπατζόπουλο και στον μάρτυρα Βασιλάκο, διορισμένους πραγματογνώμονες στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, ότι υπήρχε υλικό από το 2023 το οποίο ήταν στα συρτάρια των δήθεν πραγματογνωμόνων, σε πλήρη συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Αγοραστό και με την περιφερειακή διοίκηση της Λάρισας, τη Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την οποία ασκεί η αποτυχημένη βουλευτής της ΝΔ. Υλικό που κρυβόταν και αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει στις 5, 6, 7 και 9 Μαρτίου 2024.»

«Οι οικογένειες των θυμάτων ακόμη δεν έλαβαν το βίντεο στα κρίσιμα σημεία του»

Η κ. Κωνσταντοπούλου περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διακόπηκε η δικαστική διαδικασία και τις προσπάθειες των οικογενειών να λάβουν το υλικό.

«Μεθοδεύτηκε διακοπή της δίκης στις 10 Μαρτίου 2024, όταν δεν ήμουν εγώ, ήταν όμως ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών, ο Χριστόφορος Σεβαστίδης, ο οποίος προκύπτει ότι ήρθε σε επαφή με τους δικαστές της Λάρισας. Εκεί λιποθύμησε η πρόεδρος που διεξήγαγε τη δίκη και από εκείνη την ημέρα οι οικογένειες των θυμάτων μπήκαν σε αγωνιώδη προσπάθεια πρόσβασης στο βίντεο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει στα κρίσιμα σημεία.»

«Ο αστυνομικός που με μηνύει μας παρακολουθούσε με πολιτικά ρούχα»

Εξηγώντας το χρονικό της αντιπαράθεσης με τον συγκεκριμένο αστυνομικό, έκανε λόγο για ευθεία παρακολούθηση πολιτικών προσώπων και δικαστικών λειτουργών.

«Ο συγκεκριμένος αστυνομικός κατελήφθη να μας ακολουθεί εν αγνοία μας και να ακούει συζητήσεις με δικαστές και εισαγγελείς στη Λάρισα, φοράγοντας πολιτικά χωρίς να γνωρίζουμε την ιδιότητα του ως αστυνομικού —εγώ προσωπικά νόμιζα ότι είναι κάποιος συγγενής— και να μας παρακολουθεί. Όταν του ζήτησα το λόγο, αρνήθηκε να γνωστοποιήσει το λόγο που μας παρακολουθούσε σε δημόσια συνομιλία, όπου διήλθε και εισαγγελικός λειτουργός. Επομένως, είναι αστεία η προσπάθεια ποινικοποίησης της δικής μου φυσιολογικής αντίδρασης, αλλά και άλλων συνηγόρων και οικογενειών θυμάτων, στην παρακρατικού τύπου παρακολούθηση.»

Ευθείες Βολές κατά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, καταλόγισε βαριές ευθύνες στα δύο κόμματα για τη κάλυψη παρακρατικών μηχανισμών.

«Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, έχετε εγκαταστήσει ένα παρακράτος. Έχετε αυτόν τον φασίστα τον Γεωργιάδη, που ομολογεί ότι είναι μακρύ του χέρι αστυνομικοί του τμήματος Εξαρχείων και άλλοι που παρακολουθούν πολιτικούς του αντιπάλους, και έχετε στοχοποιήσει εμένα κατεξοχήν, καθώς και άλλους ενοχλητικούς και γονείς θυμάτων. Και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, είστε βαρύτατα εκτεθειμένοι διότι παρέχετε ψήφο σε αυτήν την παρακρατική λειτουργία που παραπέμπει σε άλλες εποχές…»