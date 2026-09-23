ΠΑΣΟΚ: Μετά το «Μητσοτάκης ή χάος», σήμερα μας προέκυψε το δίλημμα «Τσίπρας ή χάος»

Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα ασκεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού στον ΣΚΑΪ, καταλογίζοντάς του «περισσή αλαζονεία και αυτοθαυμασμό» και κάνοντας λόγο για «κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που κάνουν τους τροχονόμους συμφερόντων».

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «ο κ. Τσίπρας απέδειξε και σήμερα ότι μπορεί να πει το ίδιο και το αντίθετο, υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών» και πως «αυτή ήταν ανέκαθεν η πολιτική “αξιοπιστία” του».

Αναφέρει ειδικότερα ότι ο κ. Τσίπρας «θέλοντας να υποτιμήσει τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και τη σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού, δήλωσε σήμερα πως δεν είναι “λαϊκιστής” για να τα υποσχεθεί στη ΔΕΘ, αλλά στην ίδια φράση ως “δημοσιονομικά συνετός” επαίρετο ότι ήδη από το 2019 είχε θεσμοθετήσει την επαναφορά της 13ης σύνταξης».

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «στις εκλογές του 2023, μάλιστα, ήταν στις κεντρικές του εξαγγελίες και η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός, κάτι που μάλλον ξέχασε» και θέτει το ερώτημα: «Τι άλλαξε και με μικρότερο δημοσιονομικό χώρο το 2019 και το 2023 δεσμευόταν για 13η σύνταξη και 13ο μισθό, αλλά το 2026 με μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο θεωρεί λαϊκισμό την επαναφορά τους;». «Ας αναλογιστούν οι πολίτες την πολιτική του συνέπεια και ας αξιολογήσουν τις προτεραιότητες που έχει», τονίζει.

Μετά το «Μητσοτάκης ή χάος», σήμερα μας προέκυψε το δίλημμα «Τσίπρας ή χάος»

Ακόμη το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «μετά το “Μητσοτάκης ή χάος”, σήμερα μας προέκυψε το δίλημμα “Τσίπρας ή χάος” και τέθηκε με περισσή αλαζονεία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ηττήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, “επιτυγχάνοντας” το απίστευτο: αντί να μειώνεται η δύναμη του πρώτου κόμματος, να καταρρέει το δεύτερο κόμμα στην κάλπη».

Προσθέτει ότι «αυτό που ήταν όμως πραγματικά κωμικό, ήταν ότι στην προσπάθεια του να μιλήσει για μετεκλογικές συνεργασίες έφερε ως παράδειγμα τη συγκυβέρνηση του -δύο φορές- με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει καταληκτικά ότι «κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που κάνουν τους τροχονόμους συμφερόντων, δεν μπορούν ούτε να συγκρουστούν με τα κατεστημένα, ούτε να αλλάξουν την πορεία της χώρας» και πως «το αίτημα της πολιτικής αλλαγής μπορεί να εκφράσει και να εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ, μια παράταξη με προοδευτικό πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό και χωρίς εξαρτήσεις. Με όραμα να γυρίσει η χώρα σελίδα, να πάει μπροστά και όχι πίσω».