Πύργος: «Μαμά, με κυνηγούν να με σκοτώσουν» – 4 γυναίκες πέταξαν πέτρες και μπουκάλια σε 12χρονη

Στιγμές τρόμου έζησε ένα κορίτσι 12 ετών, που, όπως καταγγέλλει η μητέρα του, δέχτηκε άγρια επίθεση από τέσσερις γυναίκες, που το έβριζαν χυδαία, το καταδίωκαν και του πετούσαν πέτρες και σπασμένα μπουκάλια, στον Πύργο. «Μαμά, έλα γρήγορα… με κυνηγούν για να με σκοτώσουν» είπε πανικόβλητη η ανήλικη στη μητέρα της, η οποία, όπως λέει, βρέθηκε στο στόχαστρο ύστερα από ένα θανατηφόρο τροχαίο που έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου, με θύμα έναν 17χρονο Ρομά.

Σύμφωνα μα τα όσα καταγγέλλει η μητέρα στην εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», κάποιοι υπέδειξαν την ίδια ως υπεύθυνη για το συγκεκριμένο δυστύχημα και από εκείνη τη στιγμή η ίδια και τα μέλη της οικογένειάς της ζουν με τον φόβο λόγω απειλών που δέχονται και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους. Η γυναίκα υποστηρίζει πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το θανατηφόρο τροχαίο, ότι δεν οδηγεί ούτε έχει αυτοκίνητο, και δεν βρισκόταν στο σημείο του δυστυχήματος.

«Δεν φοβάμαι για εμένα. Φοβάμαι για τα παιδιά μου. Γιατί όταν μια μάνα ακούει ότι θα πειράξουν τα παιδιά της, δεν μπορεί να ηρεμήσει ποτέ ξανά», λέει.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Ήταν Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Η 12χρονη είχε μόλις ολοκληρώσει τον αγιασμό στο σχολείο της. Μετά τη λήξη πέρασε από τον χώρο εργασίας της μητέρας της. «Μου είπε ότι θα πάει σπίτι. Της είπα ότι θα αργήσω να τελειώσω τη δουλειά μου. Τη συνόδευσα μέχρι ένα σημείο, της είπα να προσέχει και να έχουμε επικοινωνία με το κινητό», λέει η μητέρα της ανήλικης.

Λίγα λεπτά αργότερα, το τηλέφωνο χτύπησε. Η κόρης της «…έκλαιγε με λυγμούς. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Μου φώναζε να πάω γρήγορα γιατί την κυνηγούν για να τη σκοτώσουν», περιγράφει η μητέρα.

Η μητέρα προσπάθησε να καταλάβει τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με την καταγγελία της, η κόρη της τής είπε ότι δεν είχε προκαλέσει κανέναν και ότι δεν είχε προηγηθεί κανένα περιστατικό.

Όπως αναφέρει η ίδια, τέσσερις γυναίκες Ρομά, που φέρεται να την ακολούθησαν, είχαν στενή συγγενική σχέση με τον 17χρονο που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο της 7ης Σεπτεμβρίου στο Λαμπέτι. «Μου είπε ότι δεν τους έκανε τίποτα. Ότι απλώς την είδαν και άρχισαν να την ακολουθούν».

Όπως περιγράφει η μητέρα, η κόρη της όταν είδε τις τέσσερις μαυροφορεμένες γυναίκες, «επειδή φοβάται τους Ρομά… άλλαζε πεζοδρόμιο για να ξεφύγει και άλλαζαν κι αυτές. Πήγαινε από τη μία πλευρά και την ακολουθούσαν. Πήγαινε από την άλλη και πάλι πίσω της». Η μικρή, όπως αναφέρει η μητέρα της, κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε. Και άρχισε να τρέχει.

«Το παιδί μου έτρεχε για να σωθεί. Φώναζε βοήθεια. Ήταν μόνη της στον δρόμο και προσπαθούσε να βρει κάπου να προστατευτεί». Τότε, όπως καταγγέλλει η μητέρα, η κόρη της δέχθηκε ύβρεις και επίθεση με πέτρες, μπουκάλια και κομμάτια γυαλιού.

«Μιλάμε για ένα παιδί 12 ετών. Ένα παιδί που μόλις είχε ξεκινήσει το Γυμνάσιο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος μπορεί να τρομοκρατήσει έτσι ένα παιδί», λέει η μητέρα της ανήλικης.

Τελικά, το κορίτσι κατάφερε να φτάσει σε επιχείρηση της περιοχής και να ζητήσει βοήθεια. Εκεί έφτασε λίγη ώρα αργότερα η μητέρα της.

«Τώρα θα δεις πώς είναι να σκοτώνουν το παιδί σου»

Περιγράφοντας τα όσα έγιναν στη συνέχεα, η μητέρα αναφέρει πως «όταν έφτασα, το μόνο που με ένοιαζε ήταν να βρω το παιδί μου. Να δω ότι είναι καλά». Τότε, όπως λέει, μια γυναίκα την πλησίασε και της είπε: «Εσύ είσαι αυτή που σκότωσε τον αδελφό μου».

Η μητέρα υποστηρίζει ότι προσπάθησε να εξηγήσει την πραγματικότητα. «Τους είπα ότι δεν οδηγώ, ότι δεν έχω σχέση με το τροχαίο, ότι δεν ήμουν εκεί. Τους είπα ότι κάνουν λάθος άνθρωπο». Όμως, όπως καταγγέλλει, η κατάσταση κλιμακώθηκε. Και τότε, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ακούστηκαν οι απειλές που δεν μπορεί να ξεχάσει. «Μου είπαν: “Τώρα θα δεις πώς είναι να σκοτώνουν το παιδί σου. Θα σκοτώσουμε την κόρη σου”».

«Μου είπαν ότι ξέρουν το σπίτι μου και τα παιδιά μου»

Η μητέρα καταγγέλλει ότι οι απειλές δεν σταμάτησαν εκεί. «Μου είπαν ότι ξέρουν πού μένω. Ότι ξέρουν ότι έχω παιδιά, ότι έχω σκυλιά. Μου είπαν ότι θα σκοτώσουν πρώτα τα παιδιά μου για να πονέσω και μετά εμένα. Ότι θα μας κάψουν μέσα στο σπίτι». Λόγια που, όπως λέει, άλλαξαν τη ζωή της.

«Από εκείνη τη στιγμή δεν κοιμάμαι όπως πριν. Κοιτάζω τα παιδιά μου και σκέφτομαι αν μπορώ να τα προστατεύσω», προσθέτει η μητέρα της 12χρονης.

Η οικογένεια έφυγε από το σπίτι

Η γυναίκα κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές τα όσα είχαν συμβεί. Όπως αναφέρει, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και στη συνέχεια η ίδια και η κόρη της οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου. «Η κόρη μου ήταν σε κατάσταση σοκ. Έτρεμε. Έκλαιγε. Δεν μπορούσε να συνέλθει από αυτό που είχε ζήσει», περιγράφει.

Το δικαστήριο επέβαλε, ποινές φυλάκισης δύο μηνών με αναστολή 15 μηνών στις τέσσερις γυναίκες. Ωστόσο, η δικαστική απόφαση δεν έβαλε τέλος στην αγωνία της οικογένειας, που τελικά έφυγε από το σπίτι όπου διέμενε. «Έφυγα από το σπίτι μου. Πήρα τα παιδιά μου και πήγαμε αλλού. Δεν ένιωθα ασφαλής», λέει η μητέρα.

Το πιο σοβαρό, όμως, ερώτημα που την απασχολεί, είναι το πώς βρέθηκε στο στόχαστρο. «Αυτό που θέλω να μάθω είναι ποιος έδωσε τα στοιχεία μου. Ποιος είπε ότι εγώ έχω σχέση. Γιατί κάποιος έβαλε στο στόχαστρο εμένα και τα παιδιά μου», καταγγέλλει.

Όπως λέει, κατανοεί τον πόνο μιας οικογένειας που έχασε ένα παιδί. «Είμαι μάνα. Καταλαβαίνω τον πόνο. Όταν έμαθα ότι χάθηκε ένα παιδί, στενοχωρήθηκα. Αλλά ο πόνος δεν μπορεί να οδηγεί σε κατηγορίες και απειλές απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση», τονίζει.

Σήμερα, η γυναίκα δηλώνει πως ζητά να μπορέσει η οικογένειά της να ζήσει ξανά χωρίς φόβο. «Το μόνο που ζητάω είναι να προστατευτούν τα παιδιά μου. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Μια μάνα όταν φοβάται για τα παιδιά της, δεν μπορεί να κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα», αναφέρει στην εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ».