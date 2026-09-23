Δίκη για τα Τέμπη: Γιατί έληξε πρόωρα η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων – Οι απουσίες

Η σημερινή συνεδρίαση (23/9) του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για τη δίκη των Τεμπών ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς κανένας από τους μάρτυρες και συγγενείς θυμάτων που εκφωνήθηκαν δεν προσήλθε για κατάθεση. Κάποιοι είχαν ενημερώσει για αδυναμία προσέλευσης ζητώντας αλλαγή ημερομηνίας, ενώ άλλοι μάρτυρες δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν, με τη δίκη να συνεχίζεται την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

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Δίκη για τα Τέμπη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πρόωρα ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για τη δίκη των Τεμπών. Κανείς από τους μάρτυρες και συγγενείς θυμάτων δεν προσήλθε για να καταθέσει.
  • Κάποιοι συγγενείς είχαν ζητήσει αλλαγή ημερομηνίας, ενώ άλλοι μάρτυρες δεν προσήλθαν λόγω αδυναμίας μετακίνησης, όπως ενημέρωσε το δικαστήριο συνήγορος.
  • Η δίκη για τα Τέμπη θα συνεχιστεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

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Πρόωρα ολοκληρώθηκε η σημερινή (23/9) συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας καθώς από τους μάρτυρες, συγγενείς θυμάτων που εκφώνησε χθες η πρόεδρος στη δίκη για τα Τέμπη, δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει.

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Κάποιοι εκ των συγγενών είχαν ενημερώσει ήδη πως δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν στη σημερινή συνεδρίαση και ζήτησαν αλλαγή ημερομηνίας ενώ για τους μάρτυρες που ήταν να καταθέσουν σήμερα το πρωί, συνήγορος από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας ενημέρωσε το δικαστήριο πως δεν θα προσέλθουν τελικά λόγω αδυναμίας μετακίνησης.

Η δίκη για τα Τέμπη, συνεχίζεται την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

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