Ενισχύσεις: Ποιοι θα λάβουν χρήματα από την Παρασκευή έως το τέλος Δεκεμβρίου – Αναλυτικός οδηγός

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Ενισχύσεις σε συνταξιούχους, αυξήσεις στους μισθούς εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αλλά και σε αναπηρικά επιδόματα, επιστροφή ενοικίων σε δικαιούχους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αλλά και σε γιατρούς νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Αναλυτικότερα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και κατά πάσα πιθανότητα μεθαύριο Παρασκευή θα δοθούν δύο ενοίκια σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Περιφέρεια για ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2024.

Επίσης τέλος Νοεμβρίου θα επιστραφούν άλλα δύο ενοίκια σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Περιφέρεια για ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025.

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