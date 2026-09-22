Τουρισμός: Ενισχυμένη κατά 8,6% η ταξιδιωτική κίνηση για το πρώτο επτάμηνο του 2026 – Τι απέφερε στην ελληνική οικονομία

Η ταξιδιωτική κίνηση στην Ελλάδα κατέγραψε άνοδο 8,6% το πρώτο επτάμηνο του 2026, φτάνοντας τα 20 εκατομμύρια τουρίστες, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 12% την ίδια περίοδο, διαμορφώνοντας συνολικά 13,5 δισ. ευρώ για την ελληνική οικονομία.

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ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS / ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS / ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα άνοδο κατέγραφε το πρώτο επτάμηνο του 2026 η ταξιδιωτική κίνηση στη χώρα μας, με αύξηση 8,6% στους τουρίστες και 12% στα έσοδα από τον τουρισμό, φτάνοντας τα 13,5 δισ. ευρώ.
  • Η αύξηση των εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 όσο και των λοιπών χωρών.
  • Ενώ οι εισπράξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία σημείωσαν πτώση, άνοδο παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τις ΗΠΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα άνοδο κατέγραφε το πρώτο επτάμηνο του 2026 η ταξιδιωτική κίνηση στη χώρα μας σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 οι τουρίστες που έφτασαν στην Ελλάδα ανήλθαν σε 20 εκατομμύρια, πράγμα που συνιστά αύξηση κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα δε έσοδα από τον τουρισμό καταγράφουν αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο πέρυσι στα 13,5 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά, η αύξηση των εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 6,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα  7, 094 δισ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 18,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5,783 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5,884 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,3%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 10,4% και διαμορφώθηκαν στα 1,210 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν πτώση κατά 0,7% και διαμορφώθηκαν στα 1,98 δισ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 16,8% στα 623,7 εκατ. ευρώ. Υψηλότερες κατά 31,6% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 828,1 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 23,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,91 δισ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 7,9% στα 1,062 δισ. ευρώ. Όσον αφορά στην εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούλιο διαμορφώθηκε σε 6,552 εκατομμύρια ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 3,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Ωστόσο στο επτάμηνο εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,6% και διαμορφώθηκε σε 20,43 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 18,454 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 6,0% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 17,5%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 11,561 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, και η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,7% σε 8,482 εκατ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 13,2%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 8,8%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 7,7% και διαμορφώθηκε σε 3,029 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 5,1% σε 923,2 χιλ. ταξιδιώτες.

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