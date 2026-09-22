ΗΠΑ: Καβγάς για drone κατέληξε σε «συμβόλαιο θανάτου» – 69χρονος κατηγορείται ότι έδωσε 5.000 δολάρια για τη δολοφονία του γείτονά του

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Ένας 69χρονος στη Φλόριντα κατηγορείται ότι επιχείρησε να οργανώσει τη δολοφονία του γείτονά του μέσα από τη φυλακή, προσφέροντας χρήματα σε συγκρατούμενό του για να τον σκοτώσει. Η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε από μία διαμάχη για drone, ενώ ο ύποπτος ήταν μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη αποφυλάκισή του όταν το σχέδιο αποκαλύφθηκε.

Ο Ντέιβιντ Μπούτκα, 69 ετών, αντιμετωπίζει κατηγορία για παρακίνηση σε διάπραξη ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Lake στη Φλόριντα.

Ο άνδρας βρισκόταν ήδη υπό κράτηση για άλλη υπόθεση, που αφορούσε περιστατικό του περασμένου Ιουλίου, όταν ένας συγκρατούμενός του ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο 69χρονος φέρεται να του πρότεινε να σκοτώσει τον γείτονά του.

Η διαμάχη για το drone

Η υπόθεση φαίνεται να έχει τις ρίζες της σε μία συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ του Μπούτκα και του γείτονά του σχετικά με τη χρήση drone.

Σύμφωνα με την αστυνομική κατάθεση, ο γείτονας είχε καταγγείλει ότι ο Μπούτκα πετούσε το drone πάνω από την ιδιοκτησία του.

Στις 22 Ιουλίου, ο άνδρας φέρεται να είδε το drone να σταματά πάνω από το σπίτι του και έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο για να καταγράψει το περιστατικό.

Τότε, σύμφωνα με τη μαρτυρία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο Μπούτκα φέρεται να πέταξε με επιθετικό τρόπο μία πέτρα στο όχημα του γείτονά του, προκαλώντας βαθουλώματα και άλλες ζημιές.

Για το περιστατικό αυτό συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Η καταγγελία μέσα από τη φυλακή

Η υπόθεση πήρε πολύ πιο σοβαρή τροπή λίγες εβδομάδες αργότερα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, γύρω στις 7 ή 8 Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν ακόμη στη φυλακή, ο 69χρονος πλησίασε άλλον κρατούμενο και φέρεται να του ζήτησε να σκοτώσει τον γείτονά του.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι ο Μπούτκα είπε στον συγκρατούμενό του πως διέθετε περίπου 1,3 εκατ. δολάρια στην τράπεζα και πως ήταν διατεθειμένος να του δώσει 5.000 δολάρια προκαταβολικά για τη δολοφονία.

Διεύθυνση, τηλέφωνο και καθημερινό πρόγραμμα του στόχου

Σύμφωνα με το ένταλμα, ο 69χρονος δεν περιορίστηκε σε μία γενική πρόταση.

Φέρεται να έδωσε στον άλλο κρατούμενο τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του γείτονά του, το μικρό του όνομα, περιγραφή της εμφάνισής του, πληροφορίες για το πρωινό του πρόγραμμα και οδηγίες για το πώς θα μπορούσε να εντοπίσει το σπίτι του.

Οι Αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι του παρέδωσε στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας.

Η σύζυγος του άλλου κρατούμενου φέρεται στη συνέχεια να χρησιμοποίησε τα στοιχεία αυτά για να καταθέσει 300 δολάρια στον λογαριασμό του συζύγου της μέσα στη φυλακή.

Ο συγκρατούμενος κράτησε σημειώσεις και ενημέρωσε τις Αρχές

Ο κρατούμενος στον οποίο φέρεται να έγινε η πρόταση κατέγραψε λεπτομερώς όσα είχαν συζητήσει.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη αποφυλάκιση του Μπούτκα, παρέδωσε στις Αρχές ένα χειρόγραφο σημείωμα που, σύμφωνα με την αστυνομία, περιείχε πληροφορίες για το φερόμενο σχέδιο δολοφονίας.

Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν γνωρίζονταν πριν βρεθούν ταυτόχρονα υπό κράτηση.

Ο 69χρονος αρνείται τις κατηγορίες

Ο Ντέιβιντ Μπούτκα αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι τα χρήματα δεν προορίζονταν για δολοφονία, αλλά για να βοηθήσει τον συγκρατούμενό του να προσλάβει δικηγόρο.

Οι ερευνητές, πάντως, συνεχίζουν να εξετάζουν τα κίνητρα πίσω από την υπόθεση.

«Δεν είναι ακόμη απολύτως σαφές γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να θέλει νεκρό αυτόν τον μάρτυρα, πέρα ίσως από θυμό και εκδίκηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη, Τζέιμς Βασόν.

Για τη νέα κατηγορία ορίστηκε εγγύηση 25.000 δολαρίων, ενώ μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό εάν ο 69χρονος εκπροσωπείται από δικηγόρο.