Ισπανία: Αποκάλυψη-φρίκη για «θάλαμο βασανιστηρίων» στην Κόστα ντελ Σολ – Άνδρας γυμνός και βουτηγμένος στο αίμα απέδρασε από το «κολαστήριο»

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Μία εφιαλτική υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος ήρθε στο φως στη νότια Ισπανία, όταν ένας άνδρας κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια των βασανιστών του, οδηγώντας τις αρχές στην αποκάλυψη ενός ειδικά διαμορφωμένου χώρου βασανιστηρίων.

Η αιματηρή απόδραση και η έφοδος των αρχών

Η αστυνομία ανακάλυψε έναν «θάλαμο βασανιστηρίων» επενδυμένο με πλαστικούς μουσαμάδες, εξοπλισμένο με πένσες και σφυριά, σε κατοικία της Κόστα ντελ Σολ, αφότου ένας άνδρας δραπέτευσε ουρλιάζοντας: «Θέλουν να μας σκοτώσουν!».

Οι αστυνομικές αρχές έφτασαν στο ακίνητο στην Εστεπόνα στις 5 Σεπτεμβρίου, όταν μια γυναίκα ειδοποίησε τις αρχές ότι ο σύντροφός της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι, εμφανίστηκε ένας Μαροκινός καλύμμένος με αίματα, φωνάζοντάς τους: «Θέλουν να μας σκοτώσουν! Θέλουν να μας σκοτώσουν!».

Οι αστυνομικοί ζήτησαν ενισχύσεις πριν εισέλθουν στο εσωτερικό της κατοικίας, όπου αποδάλυψαν ένα σκοτεινό δωμάτιο στο οποίο μέλη συμμορίας φαίνεται να πραγματοποιούσαν βασανιστήρια και κακοποιήσεις.

Πηγές προσκείμενες στη δικαστική έρευνα δήλωσαν στο ισπανικό ειδησεογραφικό μέσο El Español: «Υπήρχε ένα δωμάτιο επενδυμένο με πλαστικούς μουσαμάδες. Ήταν ένας θάλαμος βασανιστηρίων, καθώς διέθετε εργαλεία όπως πένσες και σφυριά».



Ένας άλλος άνδρας, Ισπανός υπήκοος, βρέθηκε δεμένος σε μια καρέκλα και βουτηγμένος στο αίμα, ενώ οι αστυνομικοί κατέσχεσαν δύο επιθετικά τυφέκια AK-47 και αρκετά πιστόλια.

Εικόνες από το εσωτερικό του σπιτιού δείχνουν μια καρέκλα και τους τοίχους καλυμμένους με πλαστικό, ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν τα αίματα χωρίς να αφήσουν ίχνη και αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Μαροκινός που διέφυγε από το ακίνητο ήταν ο σύντροφος της γυναίκας που σήμανε τον συναγερμό. Είχε πει στη φίλη του ότι πήγαινε στο σπίτι για μια επαγγελματική συνάντηση, αλλά της ζήτησε να καλέσει την αστυνομία αν δεν είχε νέα του μέσα σε 20 λεπτά. Αφού πέρασαν 40 λεπτά χωρίς καμία επαφή, η γυναίκα κάλεσε τις αρχές.

Και οι δύο άνδρες εφέραν εμφανή τραύματα, ενώ ήταν γυμνοί και βουτηγμένοι στο αίμα όταν διασώθηκαν. Η αστυνομία διερευνά αν υπέστησαν βασανιστήρια στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί επτά υπήκοοι Γεωργίας που θεωρείται ότι συνδέονται με το ακίνητο, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων υποπτών που εμπλέκονται στη συμμορία.

«Παγκόσμιο κέντρο» οργανωμένου εγκλήματος η Κόστα ντελ Σολ

Η Κόστα ντελ Σολ της Ισπανίας, που περιλαμβάνει τουριστικά θέρετρα όπως η Μαρμπέγια, η Εστεπόνα και η Φουενχιρόλα, έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο κέντρο του οργανωμένου εγκλήματος, αναφέρει η Daily Mail.

Βρετανοί που ζουν στην περιοχή εκφράζουν ανοιχτά την ανησυχία τους μετά τη μεγάλη έξαρση της βίας μεταξύ συμμοριών. Λέγεται ότι περισσότερες από 100 ομάδες της μαφίας δραστηριοποιούνται κατά μήκος αυτής της παραλιακής ζώνης των 144 χιλιομέτρων.

Το δημοφιλές τουριστικό θέρετρο αποτελεί εδώ και καιρό κέντρο επιχειρήσεων για το οργανωμένο έγκλημα, χάρη στη στρατηγική του θέση ως πρώτος σταθμός για το χασίς και τα όπλα από την Αφρική, καθώς και την κοκαΐνη από τη Νότια Αμερική.

Οι κάτοικοι δηλώνουν αγανακτισμένοι με τους κακοποιούς που δρουν με αυξανόμενη θρασύτητα, «αμαυρώνοντας» την εικόνα της περιοχής.