Βρετανία: Συνετρίβη εκπαιδευτικό αεροσκάφος της RAF στην Ουαλία – Εκτινάχθηκαν οι δύο πιλότοι – ΒΙΝΤΕΟ

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Εκπαιδευτικό αεροσκάφος Hawk της βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη την Τετάρτη (23/9) στο Άνγκλσι της Ουαλίας, λίγο μετά την απογείωσή του από τη βάση RAF Valley. Οι δύο πιλότοι κατάφεραν να εκτιναχθούν από το αεροσκάφος πριν από τη συντριβή και μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα με ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με τη Daily Post, το αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Pencarnisiog του Άνγκλσι, με πυκνούς καπνούς να υψώνονται από το σημείο της πρόσκρουσης.

Οι δύο χειριστές ενεργοποίησαν τα εκτινασσόμενα καθίσματα λίγο πριν από τη συντριβή και, σύμφωνα με την Αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας, τα τραύματά τους θεωρούνται ελαφρά.

Δύο αεροδιακομιδές και ελικόπτερο της ακτοφυλακής στο σημείο

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης.

Δύο ελικόπτερα αεροδιακομιδών και ένα ελικόπτερο της ακτοφυλακής κλήθηκαν στην περιοχή, ενώ επιχειρούσαν επίσης η βρετανική Πολεμική Αεροπορία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βόρειας Ουαλίας και το ουαλικό σύστημα ασθενοφόρων.

Παρά τη σφοδρότητα της συντριβής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ανθρώπων στο έδαφος ούτε για ευρύτερες ζημιές στην περιοχή.

Αστυνομία: «Οι δύο πιλότοι φέρουν ελαφρά τραύματα»

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Βόρειας Ουαλίας ανέφερε ότι οι τοπικές αρχές βρίσκονται στο σημείο μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Δύο πιλότοι λαμβάνουν ιατρική φροντίδα για τραύματα που εκτιμάται ότι είναι ελαφρά και, σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν αναφορές για άλλες ζημιές ή τραυματισμούς», ανέφερε η αστυνομία.

Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι νεωτέρας, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων και των ερευνητών.

BREAKING: Moment RAF Hawk jet crashes near RAF Valley, Wales; pilots eject pic.twitter.com/oHV8MJLhfi — Klaxon Wire (@KlaxonWire) September 23, 2026

Μαρτυρίες για φλόγες λίγο μετά την απογείωση

Σύμφωνα με αναφορές που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το αεροσκάφος τύπου Hawk είχε μόλις απογειωθεί από τη βάση RAF Valley όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν φλόγες κατά την απογείωση, προτού το αεροσκάφος πάρει απότομα κλίση προς τα πάνω.

Σε ανάρτησή του στο X, το Clash Report ανέφερε επίσης ότι επρόκειτο για εκπαιδευτικό αεροσκάφος Hawk T2 της RAF και ότι τα δύο μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν πριν από τη συντριβή.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες βρετανικές αρχές.