Γαλλία: 90χρονος σκότωσε ηλικιωμένο ζευγάρι για μια γειτονική διαμάχη δεκαετιών – Του πέταξαν πέτρα και τους πυροβόλησε

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Μια πολυετής διαμάχη μεταξύ γειτόνων κατέληξε σε τραγωδία το βράδυ της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου, όταν ένας 90χρονος άνδρας επιτέθηκε και δολοφόνησε το ηλικιωμένο ζευγάρι που ζούσε στο διπλανό σπίτι, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Το χρονικό του μακελειού στο Λαγκόρ

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:00 στην κωμόπολη Λαγκόρ, στη συνοικία Σεμέν ντυ Σταντ, στην περιοχή των Ατλαντικών Πυρηναίων.

“Le conflit durait depuis des décennies” : un couple de retraités a été abattu par balles à Lagor, dans les Pyrénées-Atlantiques. Leur voisin de 90 ans a été placés en garde à vue. Il aurait pris son fusil après avoir reçu une pierre jetée par son voisin (Sud Ouest). pic.twitter.com/SgMUPWge34 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Άρχισαν οι παραγγελίες για καυσόξυλα: Αναλυτικά οι νέες τιμές σε Αττική και Καστοριά — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 23, 2026



Ο 90χρονος δράστης συνελήφθη και τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγή που βρίσκεται κοντά στην υπόθεση και επικαλείται η Le Parisien, η αιματηρή επίθεση ξέσπασε όταν ο 90χρονος δέχθηκε χτύπημα από πέτρα που πέταξε ο γείτονάς του.

Αμέσως μετά, ο ηλικιωμένος άνδρας άρπαξε την κυνηγετική του καραμπίνα, κατευθύνθηκε οπλισμένος προς το γειτονικό σπίτι και πυροβόλησε θανάσιμα το ζευγάρι ακριβώς έξω από την είσοδο της κατοικίας τους.

Τα θύματα, ένας 85χρονος άνδρας και η 82χρονη σύζυγός του, υπέκυψαν ακαριαία στα τραύματά τους στο σημείο της επίθεσης.

Η επέμβαση των αρχών και το παρελθόν του δράστη

Άλλοι γείτονες που άκουσαν τους πυροβολισμούς ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν αμέσως τον 90χρονο.

Un couple d’octogénaires tué par son voisin de 90 ans au fusil de chasse dans les Pyrénées-Atlantiques ➡️ https://t.co/jPcrB6GzFI pic.twitter.com/5bM3L7uceW — Le Parisien (@le_Parisien) September 23, 2026



Όπως αποκαλύφθηκε, ο κατηγορούμενος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές για προγενέστερα αδικήματα, ενώ βρισκόταν σε διαρκή διαμάχη με τα θύματα που κρατούσε για αρκετά χρόνια.

Την προανάκριση και τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Ταξιαρχία Ερευνών του Ορτέζ.

Από την πλευρά της, η εισαγγελία του Πο επιβεβαίωσε επίσημα τη σύλληψη και την τοποθέτηση του 90χρονου σε καθεστώς κράτησης για την «ανθρωποκτονία δύο ατόμων», χωρίς να προβεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία των θυμάτων.

«Προσπαθούσαν να βρουν μια λύση»

Στο χωριό Λαγκόρ, η μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών ήταν ευρέως γνωστή.

«Κρατούσε εδώ και δεκαετίες», ανέφερε στο Paris Match πηγή που πρόσκειται στην υπόθεση, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί μια τόσο τραγική κατάληξη.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι ζούσε στο Λαγκόρ για περισσότερα από 30 χρόνια. Ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι στην τοπική κοινωνία και έχαιραν εκτίμησης από όλους τους συγχωριανούς τους.

Μιλώντας στο Paris Match, ο δήμαρχος του Λαγκόρ, Φρανκ Ρολάν, επιβεβαίωσε την ύπαρξη της διαμάχης μεταξύ του δράστων και των δύο θυμάτων, τονίζοντας παράλληλα: «Ο δήμος και η αστυνομία γνώριζαν ασφαλώς αυτή τη διαμάχη, η οποία υπήρχε για εντελώς ασήμαντους λόγους. Αλλά το να πιστέψουμε ότι θα κλιμακωνόταν σε αυτό το σημείο, δεν το είχαμε φανταστεί ποτέ».

«Ήταν μια απολύτως υπέροχη οικογένεια, σεβαστή και αγαπητή από ολόκληρο το χωριό. Ήταν πλήρως ενταγμένοι στην κοινότητα και ο σύζυγος συμμετείχε στις δραστηριότητες των ηλικιωμένων».

Un couple de retraités tué par balle dans les Pyrénées, un voisin de 90 ans en garde à vue, un conflit de voisinage les opposait “depuis des décennies” https://t.co/q8zhelX6UQ — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) September 23, 2026



Σύμφωνα με άλλη πηγή που πρόσκειται στις έρευνες, η πιο πρόσφατη ένταση μεταξύ των γειτόνων ξέσπασε την περασμένη άνοιξη, όταν ο 90χρονος κατηγόρησε το ζευγάρι ότι νερά που απορρέουν από την ιδιοκτησία τους έφταναν μέχρι το γκαράζ του.

Ο δήμαρχος της κωμόπολης αποκάλυψε ότι είχε προσπαθήσει προσωπικά να μεσολαβήσει για να ηρεμήσει τα πνεύματα.

«Επενέβησα για να κάνω διαμεσολάβηση. Δυστυχώς όμως δεν λειτούργησε. Μιλούσαμε σε τοίχο», σημείωσε, αναφερόμενος στον δράστη. «Ήταν ήρεμοι άνθρωποι, που προσπαθούσαν να διευθετήσουν τα πράγματα με σεβασμό. Προσπαθούσαν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση».

Μετά την τραγωδία που βύθισε στο πένθος την κοινότητα των 1.000 κατοίκων, ο δήμαρχος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη.

«Είναι μια τραγωδία που έπληξε υπέροχους ανθρώπους. Προφανώς, οι σκέψεις μου είναι στα παιδιά τους και στα μέλη της οικογένειάς τους».