Δίκη Μαραντόνα: «Αιφνίδιος ο θάνατός του» κατέθεσε ιατροδικαστής – Ανοιχτό το ενδεχόμενο για Covid-19

Στη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, ο ιατροδικαστής Πάμπλο Φεράρι κατέθεσε ότι ο θάνατος του ποδοσφαιριστή ήταν «αιφνίδιος» και όχι μακράς διάρκειας, αντικρούοντας προηγούμενες εκτιμήσεις. Παράλληλα, έθεσε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο θάνατος να οφείλεται σε Covid-19, λόγω έλλειψης τεστ. Η δίκη βρίσκεται στην τελική της φάση, με επτά επαγγελματίες υγείας να κατηγορούνται για θανατηφόρα αμέλεια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα ανατροπή στη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, με ιατροδικαστή να καταθέτει ότι ο θάνατος του «θρύλου» του ποδοσφαίρου ήταν «αιφνίδιος» και δεν συνοδεύτηκε από μακρά περίοδο αγωνίας.
  • Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για Covid-19 ως αιτία θανάτου, καθώς δεν διενεργήθηκε τεστ κορονοϊού στον Μαραντόνα, σύμφωνα με μάρτυρα υπεράσπισης.
  • Η ακροαματική διαδικασία περνά πλέον στην τελική της φάση, με επτά επαγγελματίες υγείας να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για θανατηφόρα αμέλεια και ποινές φυλάκισης έως και 25 ετών.

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Σε νέα ανατροπή των δεδομένων προχώρησε η υπεράσπιση στη δίκη για τα αίτια θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα, με την κατάθεση του ιατροδικαστή Πάμπλο Φεράρι, ο οποίος υποστήριξε ότι ο θάνατος του «θρύλου» του ποδοσφαίρου ήταν «αιφνίδιος» και δεν συνοδεύτηκε από μακρά περίοδο αγωνίας.

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Κατά την 44η ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο του Σαν Ισίδρο, ο κ. Φεράρι αντέκρουσε τις προηγούμενες εκτιμήσεις άλλων πραγματογνωμόνων.

Βασιζόμενος στην ανάλυση της νεκροψίας και στο ιατρικό ιστορικό του «Ντιεγκίτο», σημείωσε ότι η αγωνιώδης περίοδος διήρκεσε από λίγα λεπτά έως ελάχιστες ώρες. Όπως εξήγησε, η απουσία τραυματισμών ή σημαδιών «αγώνα» για οξυγόνο αποκλείει το ενδεχόμενο ο ασθενής να υπέφερε για ώρες λόγω του πνευμονικού οιδήματος.

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Ανοιχτό το ενδεχόμενο για Covid-19

Παράλληλα, ο μάρτυρας υπεράσπισης έκανε λόγο για σοβαρό μεθοδολογικό λάθος, καθώς δεν διενεργήθηκε τεστ κορονοϊού στον Μαραντόνα, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ο Covid-19 ως αιτία θανάτου.

Με την κατάθεση αυτή ολοκληρώθηκε ο κύκλος των μαρτύρων της υπεράσπισης. Στην υπόθεση εμπλέκονται επτά επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι κατηγορούνται για θανατηφόρα αμέλεια κατά τη διάρκεια της κατ’ οίκον ανάρρωσης του ποδοσφαιριστή τον Νοέμβριο του 2020 και αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και 25 ετών.

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Η ακροαματική διαδικασία περνά πλέον στην τελική της φάση, με τις καταθέσεις των κατηγορουμένων την ερχόμενη εβδομάδα και τις τελικές αγορεύσεις εισαγγελίας και υπεράσπισης έως τα τέλη Οκτωβρίου.

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