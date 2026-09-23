Θεσσαλονίκη: Έπαθε επιληπτική κρίση στο τιμόνι και προκάλεσε τροχαίο – «Ζούμε από θαύμα» – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

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Οδηγός φέρεται να έπαθε επιληπτική κρίση στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να παρασύρει με το όχημά του τρία αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι, στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Το σοβαρό τροχαίο συνέβη στις 11:50 το πρωί της Τετάρτης (23/9), όταν ο 30χρονος οδηγός φέρεται να έπαθε επιπληπτική κρίση, ενώ το αμάξι του βρισκόταν εν κινήσει.

Σύμφωνα με τη Voria.gr, το πόδι του φαίνεται πως κόλλησε στο γκάζι, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και να παρασύρει άλλα οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενες από έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, που απεγκλώβισαν τον 30χρονο. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

«Ζούμε από θαύμα» δήλωσε στη Voria.gr μια γυναίκα που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο πεζοδρόμιο και είδε το αμάξι της να παρασύρεται από το όχημα του 30χρονου.

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