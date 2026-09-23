Θεσσαλονίκη: Έπαθε επιληπτική κρίση στο τιμόνι και προκάλεσε τροχαίο – «Ζούμε από θαύμα» – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Οδηγός στη Θεσσαλονίκη φέρεται να υπέστη επιληπτική κρίση, προκαλώντας σοβαρό τροχαίο στην οδό Μοναστηρίου, παρασύροντας τρία αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι. Ο 30χρονος απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως «ζούμε από θαύμα».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οδηγός φέρεται να έπαθε επιληπτική κρίση στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να παρασύρει με το όχημά του τρία αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι, στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη.
  • Το σοβαρό τροχαίο συνέβη το πρωί της Τετάρτης, με τον 30χρονο οδηγό να απεγκλωβίζεται από την Πυροσβεστική και να διακομίζεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
  • Μια γυναίκα που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο και είδε το αμάξι της να παρασύρεται δήλωσε στη Voria.gr: «Ζούμε από θαύμα».

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Οδηγός φέρεται να έπαθε επιληπτική κρίση στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να παρασύρει με το όχημά του τρία αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι, στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Το σοβαρό τροχαίο συνέβη στις 11:50 το πρωί της Τετάρτης (23/9), όταν ο 30χρονος οδηγός φέρεται να έπαθε επιπληπτική κρίση, ενώ το αμάξι του βρισκόταν εν κινήσει.

Σύμφωνα με τη Voria.gr, το πόδι του φαίνεται πως κόλλησε στο γκάζι, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και να παρασύρει άλλα οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενες από έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, που απεγκλώβισαν τον 30χρονο. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

«Ζούμε από θαύμα» δήλωσε στη Voria.gr μια γυναίκα που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο πεζοδρόμιο και είδε το αμάξι της να παρασύρεται από το όχημα του 30χρονου.

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